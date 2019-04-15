iSANS: для России поглощение Беларуси стало магистральным направлением

Исследование провела новая сетевая экспертная структура iSANS.

Несколько дней назад в Варшаве прошла презентация доклада «Принуждение к «интеграции»: ползучее наступление России на суверенитет Беларуси».





Доклад создан ранее не выходившей в публичное пространство экспертной сетью iSANS — International Strategic Action Network for Security, в которую входят эксперты, медиаактивисты и журналисты из Беларуси, стран Восточного Партнерства, Евросоюза, США и Канады. Доклад вышел под грифом «конфиденциально» и представлен в формате «off the record» для ограниченной группы экспертов по безопасности, дипломатов и других заинтересованных лиц. В документе подробно и с многочисленными примерами описывается опасность, которую представляют для Беларуси гибридные операции России, вероятные сценарии поглощения, каналы воздействия и основные акторы. Представлены также конкретные рекомендации для противостояния таким атакам.





reform.by Александр Отрощенков. С разрешения авторов мы публикуем выдержки доклада. Единственным представителем медиа на презентации был корреспондетАлександр Отрощенков. С разрешения авторов мы публикуем выдержки доклада.





«Проведенное исследование показало, что Россия оказывает активное, серьезное и нарастающее давление на информационное и общественное поле Беларуси через различные каналы воздействия. Это воздействие обусловлено рядом значимых и взаимно дополняющих целей Кремля, включая решение проблемы легального способа сохранения Владимира Путина у власти после 2024 года, продолжение политики внешней экспансии в контексте конфронтации с Западом и мобилизацию снижающейся общественной поддержки внутри России в ходе продолжения восстановления «Великой России», – говорится в 120-страничном документе.





«В последние месяцы это наступление приобрело характер «гибридной войны». Государственные, квази-частные и неправительственные инициативы образуют широкую систему влияния, направленную на так называемую «глубокую интеграцию» Беларуси с Россией, а по сути – на принуждение к отказу от независимости и суверенитета. Именно такой, а не силовой сценарий поглощения Беларуси Россией представляется наиболее вероятным…





Пророссийское воздействие ведется целенаправленно и скоординировано, координируется Администрацией президента России, финансируется из государственных и частных источников и осуществляется через российских и беларусских акторов, объединенных в несколько сетей. Массированная пропагандистская работа в СМИ и интернете сочетается с деятельностью разнообразных экспертных, дискуссионных и молодежных объединений и парамилитарных групп. Организаторами и исполнителями антибеларусских действий являются в основном политики и активисты, исповедующие и распространяющие имперскую, русско-националистическую, резко консервативную, крайне правую и антизападную идеологию. Многие из них активно участвовали в подготовке и реализации агрессии в Украине и прошлых конфликтах с участием России».





По мнению авторов доклада, «…воздействие со стороны России на беларусское общество, а также экономическое давление Кремля на власти страны будет нарастать в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019-2020 годах. 2023-2024 годы – это крайний срок, к которому задача поглощения Беларуси должна быть решена, согласно планам кремлевских стратегов. Однако решение этого вопроса может случиться и раньше, в период между 2020 и 2023 годами, при необходимости решения ряда других важных для Москвы задач».





Авторы доклада считают, что Беларусь не много может противопоставить реализации такого сценария:





«В демократическом государстве сильное гражданское общество и активные независимые СМИ являются гарантами устойчивости всего общества к внешним гибридным воздействиям. Ситуация осложняется тем, что «старые» оппозиционные демократические политические силы в Беларуси ослаблены и потеряли авторитет, а независимые правозащитные и другие неправительственные организации, как и немногочисленные независимые СМИ и журналисты находятся под постоянным давлением авторитарного режима. При этом Лукашенко не является реальным гарантом независимости страны. Он – иррациональный игрок, держащийся за власть как гарантию собственной безопасности и не желающий проводить какие-либо реальные реформы».





Авторы утверждают, что поглощение Беларуси будет происходить в рамках принуждения к реальному исполнению процедур, прописанных в соглашении о Союзном государстве – бомбы с часовым механизмом, заложенной под суверенитет Беларуси много лет назад. Также они обращают внимание на то, что Владимир Жириновский – политик давно известный тем, что «вбрасывает» радикальные предложения, которые в последствии становятся мейнстримом, уже выступил с предложением референдума «о возвращении Баларуси в состав России», а 31 января 2019 года предложил внести в конституцию России изменения, которые позволят другим государствам к ней присоединяться.





Уже после выступления Жириновского вбросы через различные каналы в информационное пространство России и Беларуси на тему тему союзного референдума продолжились.





«Каким бы беззубым ни казалось сейчас Союзное государство, оно во многом обеспечивает легальное прикрытие для реализации различных проектов и активностей, конечная цель которых — инкорпорация Беларуси вплоть до потери ее суверенитета и превращения в придаток России, фактически — реставрация Российской империи в новых границах. Именно такой сценарий продвигается в социальных сетях, интернет-медиа и на семинарах различного толка под прикрытием официальных тезисов о более «глубокой интеграции», – говорится в докладе.





Перечисляется традиционный арсенал средств, которыми Россия намерена достичь своих целей:





покупка местных элит и военного руководства,

использование пророссийских активистов внутри страны,

массированное финансирование пророссийских «общественных организаций»,

массированные пропагандистские атаки из российских телеканалов, работающих на всем постсоветском пространстве,

создание пропагандистской сети вокруг и внутри атакуемого государства, состоящая из большого количества пропагандистких сайтов, страниц и аккаунтов в соцсетях для продвижения про-имперской идеологии.

Авторы доклада утверждают, что пророссийские акторы значительно активизировались после событий 2014 года в Украине.





«Однако было бы ошибкой считать, что начало пророссийской активности отсчитывается от 2014 года. Идея так называемой «триединой Руси» (состоящей из России, Беларуси и юго-восточной Украины) продвигалась гораздо раньше, даже до официального оформления идеи «русского мира» как части официальной российской идеологии. Пророссийские группы крайне правого русско-националистического имперского толка действовали в Беларуси еще в начале двухтысячных. Сейчас можно обсуждать, была ли это инициатива снизу, и уже потом ее лидеры были ангажированы российскими структурами, или это сразу в значительной степени было российским проектом. Известно, что в России крайне правые националистические группы всегда находились под контролем служб безопасности, которые вмешивались в их деятельность, пресекали наиболее неконтролируемые проявления и направляли эти группы в нужное им русло. Таким образом, интеллектуально-идеологическая и организационная основа для выстраивания сетей влияния внутри Беларуси была подготовлена достаточно давно, развивалась и набирала кадры».









По мнению авторов доклада, «переход к более активному вмешательству был, в том числе, спровоцирован конкурентными президентскими выборами 2010 года в Беларуси, поверхностной либерализацией режима Лукашенко в преддверии выборов, подъемом оппозиционной и общественной активности, срывом второго тура жестким силовым подавлением протестов и массовыми арестами, и совокупностью последствий этих событий для беларусского общества. Общественная и оппозиционная активность в соседних странах (и в самой России) всегда, и особенно в этом случае, рассматривалась Кремлем как происки Запада через поддержку оппозиционных сил, СМИ и общественных организаций.





Первым важным сигналом, с нашей точки зрения, о переходе официальной российской политики в отношении Беларуси в новую стадию была смена государственного секретаря Союзного государства. В декабре 2011 года им стал Григорий Рапота, высокопоставленный генерал КГБ и внешней разведки, с большим опытом работы на западном направлении. Интересно, что его преемником на прежнем месте работы — полномочным представителем президента в Приволжском Федеральном округе России стал тогда Михаил Бабич, нынешний посол России в Беларуси.





С этого времени мы можем также наблюдать усиление враждебной риторики в российских СМИ по отношении к беларусской национальной идентичности, самостоятельной истории Беларуси и суверенитету страны. Сначала это происходит в СМИ, приближенных к имперским идеологиям и группам влияния, но затем начинает становиться мейнстримом – по мере новой стадии развития имперской идеологии «русского мира» и передела российского медиапространства».





В докладе утверждается, что воздействием на Беларусь во многом занимается тот же круг лиц, который участвовал в операции по аннексии Крыма и проведении операций по «раскачке» Донбасса.





«Именно в эти годы оформляется сообщество бизнесменов и политиков охранительных, крайне правых, националистически-консервативно-имперских взглядов, не всегда хорошо ладящих и нередко конкурирующих между собой, но имеющих консенсус относительно идеи «триединой Руси», борьбы с заговором Запада, важности защиты «традиционных ценностей» и укрепления «духовных скреп» для развития российского общества. Они готовы не только дискутировать, но и вкладывать немалые средства в реализацию агрессивных и репрессивных действий как внутри страны, так и за рубежом.





Наиболее известным примером стали такие деятели бизнеса и поддержки государственной политики как Константин Малофеев и Евгений Пригожин, на деньги которых шли подготовительные действия по аннексии Крыма и разжигание конфликта на востоке Украины, и их люди участвовали в боевых действиях на Донбассе . Известно, что Малофеев вкладывает деньги в дестабилизацию ситуации в Центральной Европе и на Балканах . Агентство исследований интернета (знаменитая «фабрика троллей») Пригожина стало фигурантом расследования в США о вмешательстве в американские выборы 2016 г.





Оптимизацией, настройкой и продвижением интернет-части этих инициатив со стороны российских властей занимался и занимается Игорь Ашманов (владелец компании «Ашманов и Ко», бывший генеральный директор крупного интернет-холдинга Рамблер), серый кардинал русскоязычного интернета . Вместе с идеологом националистической охранительной организации «Антимайдан» Николаем Стариковым он создал в 2013 году партию «Великое отечество», основанную на идее восстановления империи.





При той или иной степени поддержки со стороны этого сообщества бизнесменов и политиков имперского толка существует значительное число новостных и аналитических сайтов, продвигающих повестку «русского мира» в различных видах, легитимизацию агрессии в Украине и аннексии Крыма, а также идею инкорпорации Беларуси в Россию. Они включают в себя как сайты, определенные экспертами как принадлежащие к быстро растущей медиа-империи («фабрике медиа») Пригожина, так и сайты, созданные группой Малофеева в поддержку проекта «Новороссия», а также иные ресурсы имперско-православно-патриотического круга.





Кроме того, в этот период создается целая армия российских ГОНГО, в задачи которых входит дискредитация работы международных институтов, «патриотическая» работа по мобилизации российского общества, а также пропагандистская работа с диаспорой за рубежом. Отдельным пунктом можно назвать поддержку через ГОНГО парамилитарных групп и групп ненависти в СНГ, странах Балтии и Восточной Европы, а также на Балканах».





Авторы документа приходят к выводу, что общее управление гибридными действиями в отношении Беларуси происходит в Администрации президента РФ.









«Инициативы и деятельность подконтрольных пропагандистских СМИ и патриотических групп пророссийского влияния за рубежом одобряются и направляются из Администрации президента двумя его советниками – Владиславом Сурковым и Сергеем Глазьевым. Первый известен как демиург российской государственной идеологии и политики с начала 2000-х годов; в сферу его ответственности во время обоих сроков его работы в Администрации президента входит и Беларусь. Сергей Глазьев известен как политик право-националистического толка, активный организатор событий в Крыму и на Донбассе…





…Кураторство беларусского направления Сурковым подтверждается в том числе т.н. Бузила-ликс – вскрытой почтой ассистента Суркова, в которой часть переписки относится к Беларуси. Судя по утечкам через различные каналы, тема возможного «поворота Беларуси на Запад и разгула националистов» считается в Администрации президента РФ горячей и приоритетной.





Пример того, как работает Администрация президента РФ в «горячих» ситуациях, можно найти в данных Сурков-ликс и Фролов-ликс, где показана вся схема выстраивания сетей влияния и дестабилизации обстановки при помощи обычных и интернет-медиа, групп активистов и парамилитарных групп, групп, близких к РПЦ, и «патриотического» бизнеса».





«Если в 2014-2016 годах ситуация в Беларуси часто привязывалась в публичном поле в России к «украинскому» вопросу, то на протяжении последних двух лет можно заметить, как Беларусь все больше становится отдельным предметом для приложения усилий различных российских акторов – политических, финансовых и информационных. Для этого ангажируются находящиеся в сфере влияния Администрации президента России различные аналитические центры, подконтрольные СМИ и онлайн-ресурсы «патриотического круга», российские фонды с грантовыми программами и псевдообщественные организации (ГОНГО).





Разнообразие инструментов и арсенал средств позволяет не только усилить влияние, но и запустить «информационную игру», направленную на имитацию якобы существующей в России разницы подходов и мнений в отношении будущего Беларуси – от «плохого имперского полицейского», нацеленного на полное поглощение и включение страны в состав России в виде субъектов федерации без каких-либо остатков суверенитета, до «хорошего умеренного интегратора», стремящегося к созданию якобы равноправного Союзного государства. При этой «информационной игре» задействуется весь спектр имперских и интеграционных оттенков».





В отношении поглощения Беларуси общественный дискурс методично разогревается до определенных и растущих ожиданий, и относительно мягкая интеграция уже кажется меньшим злом, чем жесткая аннексия. Этот прием не только призван напугать главного адресата — Лукашенко и его приближенных, но также обработать беларусское и российское общество, пост-крымский консенсус в котором распался в 2018 году под влиянием экономической и политической ситуации.





Авторы доклада приводят большое количество примеров распространения пророссийскими СМИ и сетями влияния нарративов, рожденных в недрах близких к Кремлю центрах. Вот один из них:





«В качестве примера можно привести напрямую аффилированную с Администрацией президента РФ газету «Взгляд», где может появиться как материал крайне радикального толка, так и мягкий интеграционный материал кого-то из официальных экспертов. Ключевая мысль, правда, если очистить тексты от разных риторических оборотов, оказывается одна и та же — Беларусь не может существовать без России. Например: «Можно сколько угодно долго говорить о союзе суверенных государств, о невозможности отказа от национального суверенитета – но логика развития, причем не только экономического, но и исторического, и геополитического, диктует неизбежность воссоединения их с Россией. И особенно сильно это касается Белоруссии, которая на самом деле никуда и не уходила от России. И как раз тут начинается главная дилемма для Лукашенко. Как русский, как советский человек он не может не понимать временный и случайный характер возникновения Республики Беларусь. Как и то, что белорусы и русские – это часть одного большого народа. И возвращение к единству будет благом и для них самих, и для русского мира. Поэтому Лукашенко и ведет страну по пути интеграции в рамках Евразийского Cоюза. Но одновременно как президент независимого государства он не может сказать самому себе и своим гражданам: все, мы поигрались в независимость, отсиделись в «домике», сейчас Россия уже не разваливается, она вышла из смуты, давайте воссоединяться.» Беларусское же общество, как утверждается в этих материалах, настроено на интеграцию с Россией.





Материалы из «Взгляда» оказываются перепечатанными в Беларуси как на ключевом российском информационном портале Спутник.бай, так и на различных сайтах про-кремлевского круга, а также тиражируются в соцсетях».





Создатели доклада отмечают, что в конце 2018 года воздействие стало особенно аграссивным:





«Многие СМИ, задействованные в информационной атаке на Беларусь, спонсируются и продвигаются «патриотическими бизнесменами», близкими к Владимиру Путину или связанными с Администрацией Президента, – такими как Юрий Ковальчук, Александр Мамут, Константин Малофеев, Евгений Пригожин.





Группы российских СМИ, принадлежащие «патриотическим бизнесменам», резко нарастили в конце 2018 года количество материалов о Беларуси. При этом их материалы гораздо менее политкорректны, чем публикации, связанные с официальным интеграционным дискурсом. Один из ключевых посылов – Запад якобы мечтает сделать из Беларуси банановую республику через «майдан» силами националистов, с которыми опасно заигрывает Лукашенко. Особое внимание уделяется «проблеме» вытеснения русского языка «мовой» (который якобы не является самостоятельным языком).





Приведем несколько примеров. Издания, принадлежащие олигарху Александру Мамуту (группа компаний Рамблер и Ко, у которой имеется прямая связь с АП), такие как Лента.ру, охотно тиражируют фейковые вбросы, например о том, как в Минске были якобы избиты люди в майках т.н. ДНР. Другая история — о том, как в Беларуси выпустили монету с призывом убивать русских. Это сообщение было широко растиражировано, в том числе, российским телевидением. Рамблер Ньюс растиражировал среди своей огромной аудитории вброс о биографии Лукашенко, который изначально напечатала считающаяся близкой нынешнему спикеру ГосДумы Вячеславу Володину газета Дни.ру, а дальше все это расползлось по беларусским медиа, включая оппозиционные…





…Почта, взломанная хакерами, показала, что Лента.ру напрямую была связана с авторами внутри Беларуси, и в переписке с ними обсуждалось, как именно им следует «обострить» вопрос с увеличением использования беларусского языка в школах.





Крупные российские информационные агентства также вовлечены в выстраивание дискурса в поддержку поглощения Беларуси, включая РИА, Интерфакс, ТАСС и особенно МИА «Россия сегодня». Последнее в целом вовлечено в активное выстраивание сетей российского влияния в дальнем и ближнем зарубежье, включая Беларусь.





Для беларусской аудитории знаковым является одиозный имперский ресурс Регнум и его дочерний сайт ИА Рекс. Это информационное агентство, основанное и управляемое бывшим начальником управления администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модестом Колеровым, публикует огромное количество антибеларусских материалов, и именно его корреспонденты в начале 2018 года были осуждены в Беларуси за разжигание розни и находятся под подпиской о невыезде».





К ИА Регнум и ИА Рекс (Юрий Баранчик – прим. Reform.by) следует относиться серьёзно, принимая во внимание историю отношений Модеста Колерова с Владиславом Сурковым, их сотрудничество и идеологическую близость, а также опыт Колерова по созданию успешных интернет-проектов. Регнум считается одним из крупнейших и влиятельных информационных агентств в России.





По результатам сравнения времени появления публикаций, анализа стилистики и политики ссылок у нас есть основания предполагать, что новый пророссийский (якобы беларусский) телеграм-канал «Бульба Престолов» также создан в недрах Регнум-Рекс. Эксперты полагают, что ведет его Юрий Баранчик, возможно, при участии Егора Холмогорова — обозревателя Царьград ТВ и автора термина «русская весна».





В докладе много говорится о том, что несмотря на сравнительно небольшую аудиторию пророссийских сайтов, огромный охват аудитории происходит через группы, продвигающие этот контент в соцсетях, прежде всего, в ОК и ВК, а также о телеграмм-каналах.





Анонимные телеграм-каналы, как относительно новый метод массовых коммуникаций, удобный для информационных игр, вбросов и сливов, по убеждению авторов доклада, «активно используются околокремлевскими кругами и бизнесами для оказания воздействия на информационное поле Беларуси и непосредственно на Лукашенко. Именно перешедший полтора года назад под контроль группы Ковальчуков телеграм-канал «Незыгарь» перед приездом нового российского посла Михаила Бабича в Беларусь начал информационную атаку, в которой фигурировало как предложение об отречении Лукашенко с получением гарантий от Кремля, так и сообщение о якобы случившемся у него микроинсульте. «Незыгарь» – самый популярный в России анонимный телеграм-канал – продолжает и сейчас работать в этом же ключе, попутно продвигая и «Бульбу Престолов». Всего в данной части информационной игры сейчас задействованы не менее 5 анонимных телеграм-каналов с российской стороны, а также несколько недавно возникших и продвигающих интеграцию каналов мимикрируют под действующие изнутри Беларуси».





Неоднократно повторяется в докладе тезис о том, что сеть влияния на Беларусь не является изолированной и задействована в воздействии на другие страны:





«Наше исследование показало, что материалы, касающиеся Беларуси, регулярно появляются в онлайн-СМИ упомянутого выше «патриотического круга» уже в течение нескольких лет. Их пишут одни и те же авторы, и очень часто одни и те же материалы, носящие программный характер, появляются одновременно на нескольких сайтах — 5-6 и нередко даже на 10 сайтах. Часть этих сайтов фигурирует в американском расследовании о вмешательстве в выборы в США».









Один из авторов доклада согласился рассказать reform.by, почему доклад непубличный и анонимный.





«Доклад появился благодаря усилиям многих людей, которые работали как внутри, так и вне Беларуси. Поэтому указание формального авторства одного или даже нескольких людей, было бы просто несправедливым. При этом не все готовы раскрыть свои имена по соображениям безопасности. Ведь в ходе работы над докладом мы зафиксировали высокую и постоянно возрастающую активность хейтерских групп, связанных с российской сетью влияния. Доклад не будет опубликован полностью, поскольку мы считаем его рабочим документом, весь объем которого интересен, важен и доступен пониманию только подготовленных специалистов.





Мы поработали над тем, чтобы доклад попал основным акторам – и в Беларуси, и за ее пределами, и чтобы определенные выводы были сделаны.





С другой стороны, динамика нынешней ситуации такова, что данные очень быстро устаревают. Например, уже после выхода доклада мы видим появление новых участников сети влияния или желающих быть частью этой сети, и понимаем, что для России поглощение Беларуси стало магистральным направлением, и в этой деятельности участвуют как реальные игроки, так и те, кто хочет примазаться из карьерных и меркантильных соображений. Но мы понимаем важность этого доклада для Беларуси, поэтому моменты, имеющие наибольшую общественную значимость предоставим для публикации ресурсу reform.by.





В Беларуси Россия действует согласно своим стандартным алгоритмам, которые она применяет и в Украине, и в странах Балтии, и в Польше, но сейчас эти методы стали гораздо опаснее, т.к. россияне провели основательную работу над допущенными ранее ошибками. И мы, к сожалению, видим, что нынешнее руководство Беларуси не готово к таким вызовам ментально, инструментально или даже морально. При этом Беларусь – ключевая страна для реализации планов России по реанимации империи, это понятно даже от простого взгляда на карту. И они не остановятся».







