Самая высокая гора в мире Эверест стала ниже на пару сантиметров

Источник материала: Полымя

В результате землетрясения, случившегося в Непале в 2015 году, мощность которого составила 7,8 баллов, погибли свыше восьми тысяч человек, десятки тысяч пострадали, сообщает The Independent .





С горы Эверест сошло несколько смертоносных лавин. Исследование спутниковых снимков показало, что после подземных толчков самая высокая вершина мира стала ниже примерно на 2,5 см.

Официально зарегистрированная высота Эвереста — 8 848 метров. Это зафиксировали индийские специалисты в 1954 году. Но на самом деле этот показатель может быть неточным.

Власти Непала планируют отправить на Эверест экспедицию из альпинистов с геодезическим оборудованием, чтобы подтвердить или опровергнуть изменение его размеров.

Точная высота пика давно является предметом споров ученых. Китайские специалисты утверждают, что он более чем на три метра ниже заявленной высоты, а Национальное географическое общество США – что на полтора метра выше.