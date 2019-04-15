Источник материала: Soligorsk News



Кубок «Виртуозов руля» по «джимхане» открывает новый сезон. 27 апреля - г. Солигорск! Автор: Эдуард Кидяев.

Редакция «Автодайджеста» и портал ADT.BY объявляют о старте сезона 2019 года по одной из интереснейших и доступных дисциплин автоспорта- Gymkhana.

Сезон предстоит насыщенным – 11 этапов, которые пройдут всем областям Беларуси!Часть этапов состоится в рамках традиционной республиканской акции «Спортсмены – за безопасность дорожного движения», где лучшие спортсмены и любители смогут померятся силами и показать свое мастерство управления автомобилем. А часть этапов пройдет в рамках кубка «Виртуозов руля-2019».



Старт сезона состоится 27 апреля в замечательном городе Солигорске.



Там пройдет 1-ый этап кубка «Виртуозов руля» по Gymkhana. Местом проведения впервые станет паркинг рынка «Октябрьский», который обладает большой площадью и отвечает требованиям безопасности. К участию допускаются как спортсмены, обладающие (обладавшие лицензией национальной автомобильной федерации), так и автолюбители. Все участники соревнований могут бороться в абсолютном зачете за кубок «Виртуозов руля», но у любителей будет и свой отдельный зачет!







Кубок «Виртуозов руля» проходит при поддержке УГАИ УВД Минского облисполкома и зрители смогут увидеть выступление не только ведущих спортсменов Беларуси, но и сотрудников ГАИ, для которых будет проводиться отдельный зачет ! Это имеет большой практический смысл- обмен опытом в управлении автомобилем с ведущими пилотами Беларуси, выступающими в этой дисциплине автоспорта.





УЧАСТНИКИ



Кто может стать участником кубка «Виртуозов руля-2019»? Это может быть мужчина или женщина, умеющие управлять автомобилем. Для участия необходимо иметь исправный автомобиль (он может быть, как с техническими доработками, дугами безопасности и пр., так и стоковым), защитный шлем, страховку от несчастного случая на 40 БВ (можно приобретать как на месяц, так и годовую), водительское удостоверение. При этом важно ознакомиться с Регламентом соревнований и знать правила проведения заездов и уверенно чувствовать себя за рулем.



Для участников, участвующих в заездах, перед стартом проводиться административный контроль, который проверяет вышеперечисленное. Также необходимо оплатить заявочный взнос, указанный в регламенте, а квитанцию об оплате предъявить при подаче документов секретарю соревнований. Шины не должны иметь вздутий, отслоений протектора, порезов. Моторный отсек должен быть сухим, без потеков масла. Каждый автомобиль должен иметь огнетушитель.







Для участия в соревнованиях необходимо заполнить ЗАЯВКУ , размещенную на портале ADT.BY , прибыть в указанное в Частном регламенте время на место проведения соревнований. Участники, впервые участвующие в кубке «Виртуозов руля» и не обладающие (обладавшие лицензиями спортсменов по автоспорту), участвуют в зачетной группе «Любители». При наличии высокого мастерства они могут бороться за победу как среди любителей, так и в абсолютном зачете.



Среди участников в сезоне 2019 года снова можно будет увидеть обладателей кубка «Виртуозов руля» – 2018 года- братьев Евгения и Александра Цедриков, их основного соперника Дмитрия Баркана, полюбившихся зрителям Сергея Атрохова, Алексея Шендюкова, Александра Асташонка, Андрея Либмана, Сергея Трощенко, Виталия Чумакова, Марию Зарубину и многих других, которые оставили свой след в этой интереснейшей дисциплине.







Автомобили.



К участию допускаются автомобили, прошедшие на месте проведения соревнований технический осмотр, где проверят состояние шин, наличие ремней безопасности, отсутствие потеков на двигателе, надежность закрепления АКБ. (Не путать с наличием гостехосмотра..). Автомобиль должен иметь огнетушитель и внешне не иметь явных повреждений кузова. Вместе с тем, допускается использование облегченных кузовных элементов, отсутствие пассажирских сидений, наличие дуг безопасности и установка спортивных сидений. Возможна установка блокировок дифференциала и дополнительного ручного тормоза, использование «нулевого» фильтра, изменения в подвеске и использование шин с TW не ниже 140.



Фактически, доработки автомобиля, не влияющие на безопасность водителя и окружающих, разрешены. Вместе с тем, в кубке «Виртуозов руля» нет деления по подготовке автомобиля, типа его привода, объема двигателя и пр. И этому есть частичное объяснение- предлагаемые схемы проезда трасс немного нивелируют разницу в мощности, делая упор на мастерство управления. Ведь само название соревнований говорит за себя… Но в руках настоящих мастеров, которые будут бороться за сотые доли секунды, хорошо подготовленная техника- настоящее оружие победы!







Трассы.



Схемы предлагаемых трасс на каждом этапе будут разными, ведь чтобы раскрыть весь потенциал участников нужно дать возможность сочетать в себе и скоростные участки и места, где придется покрутить рулем, поработать педалями… На каждом этапе соревнований для всех участников будут предлагаться три разных по конфигурации трассы, которые нужно будет проехать на время, при этом стараться не сбить фишек и не запутаться в конфигурации. Большей частью трассы проезжаются парно, где трассы имеют параллельный характер или похожи на гонку преследования. Однако будут использоваться иногда и старты по 3 автомобиля, что намного зрелищнее. В целом Gymkhana- это набор элементов, которые нужно проехать с минимальным временем.



Зрелищность исполнения в руках настоящих виртуозов руля, гарантирована! Если участник владеет навыками быстрого руления, тонко чувствует габариты своего автомобиля, умеет крутить машину на 180 градусов, исполнять «полицейский разворот», то это поможет в борьбе за призовые места, ведь все победители и призеры абсолютного и любительского зачетов уедут с призами от партнеров соревнований.



Почему Gymkhana?



Вопрос, конечно, интересный… В каждой стране однотипные соревнования иногда имеют совершенно разные названия. Хотя по сути своей- это можно назвать скоростное маневрирование, автослалом. Часто подмена названий не меняет своей сути, но привлекает внимание, ведь хочет обновления. В данном случае обновление будет в появлении новых элементов на трассе, чтобы сделать из каждого этапа настоящее автоспортивное шоу! Для зрителей важно, чтобы соревнования были интересными, зрелищными и наполненные праздничной атмосферой.







Кубок «Виртуозов руля»



27 апреля – Солигорск

18 мая – Борисов

8 июня – Молодечно

13 июля – Минск (Жодино)



Акция “Спортсмены – за безопасность дорожного движения!”



По вопросам участия можно обращаться по тел. +375 29 650 11 19, он же и вайбер.

Шевченко Анатолий.

