|
Проверка на прочность. Как получают краповый берет?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предмет гордости и символ стойкости. Более сотни военнослужащих сегодня боролись за право носить краповые береты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это почетный знак отличия спецназа внутренних войск МВД. Но лишь 23 кандидата теперь по праву принадлежат к спецназовской элите.
На старте их было 53, но одно желание на всех – краповый берет. Тот, который легко никому не даётся. Как оказалось, суеверие – здесь не просто слово и кандидаты до последнего комментарии не дают, в чем явный минус для журналистов. Но все же сержант Дмитрий своими эмоциями поделился. Для него это уже третья, как парень сам до последнего верит, счастливая попытка.
Дмитрий Марко, сержант:
Изнурительный 12-километровый марш-бросок, сложная полоса препятствий и высокоточная стрельба. Почти как в песне «через реки, горы и озера»
Тут все строго: отстал на 50 метров, допустил ошибку при выполнении боевой задачи - и о берете можно забыть. Однако для них все нипочем.
Сила и в поддержке. Рядом с кандидатами, как их здесь называют, бегут и те, кто уже прошёл это испытание. Евгению, теперь уже командиру взвода, посчастливилось лишь в 5 раз. Оттого сегодня он, как никто другой, понимает, как важна поддержка.
Евгений Замиралов, командир взвода:
Проползти в узкой трубе в противогазе, пробежать через дымовую завесу, а во время пауз – отжимания и приседания.
Тем временем, все меньше и меньше, тех, у кого открылось так называемое второе дыхание, дабы продолжить бежать к своей цели.
Кристина Федорович, СТВ:
Андрей Дудкин, командир бригады спецназа, полковник, председатель совета краповых беретов:
Краповый берет – отнюдь не просто головной убор или элемент экипировки военнослужащего. Его даже носят по–особенному, заломив на левую сторону, в отличие от голубых беретов у десантников или черных у морпехов. А выдают один раз и на всю жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предмет гордости и символ стойкости. Более сотни военнослужащих сегодня боролись за право носить краповые береты, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)