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Неделя леса: сотрудники Исполкома СНГ высадили деревья под Минском

17.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители Исполнительного комитета СНГ приняли участие в Неделе леса, которая проходит в Беларуси. 

50 сотрудников высадили три гектара деревьев в Минской области. Республиканская акция посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. За неделю только в Минской области планируют высадить более трех миллионов саженцев. 

«Коллектив Исполкома СНГ интернациональный, в нем представлены разные страны, и все знают, что наша миссия – объединять. Нам приятно быть соучастниками с белорусскими друзьями в их планах по восстановлению природы», – заявил директор департамента гуманитарного сотрудничества Исполкома СНГ Алексей Сазонов.

«Я работал во многих посольствах и многих странах. В подобной акции участвую первые. Такие мероприятия – большая редкость. Белорусы очень трепетно относятся к своей природе», – сказал замдиректора информационно-аналитического департамента Исполкома СНГ (Узбекистан) Исламджан Каримов.

Работники Исполкома СНГ постоянно участвуют в акции уже более 10-ти лет. 



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Республиканская акция посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.
 
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