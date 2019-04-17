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Где взять лицензионную музыку для бизнеса?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе
Вот, например, для кофейни можно что-то более романтичное. Образ городской кофейни формируется, определённая динамика есть, никто не засыпает.
Чтобы блюсти закон, специально пару лет назад придумали вот такой онлайн-сервис лицензионной музыки. Малый бизнес – кафе, магазины, бары, салоны, АЗС – сможет просто соблюдать правила игры, купив пакет на месяц или год.
Наталья Танасевич:
К примеру, в понедельник у вас будет проигрываться музыка для автосалонов, во вторник с утра это будет лаундж, после обеда – более динамичная.
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Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж». Наталья Танасевич, финансовый директор компании по предоставлению услуг в...
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