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Где взять лицензионную музыку для бизнеса?

18.04.2019 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж».

Наталья Танасевич, финансовый директор компании по предоставлению услуг в области аудиомаркетинга:
Вот, например, для кофейни можно что-то более романтичное. Образ городской кофейни формируется, определённая динамика есть, никто не засыпает.

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?

Чтобы блюсти закон, специально  пару лет назад придумали вот такой онлайн-сервис лицензионной музыки. Малый бизнес – кафе, магазины, бары, салоны, АЗС – сможет просто соблюдать правила игры, купив пакет на месяц или год.

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?

В подборке – треки разных жанров.

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?

Наталья Танасевич:
На сегодняшний день у нас готовых около 20 плейлистов для определённых направлений бизнеса. Можно задать определённое расписание воспроизведения этих композиций.

Оно даёт возможность проигрывать определённый контент в определённое время, и делать это автоматически. Расписание можно создать по дням недели.

К примеру, в понедельник у вас будет проигрываться музыка для автосалонов, во вторник с утра это будет лаундж, после обеда – более динамичная.

Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами 
 
 
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Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж». Наталья Танасевич, финансовый директор компании по предоставлению услуг в...
 
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