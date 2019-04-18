В Брисбене прошла жеребьевка матча Австралия - Беларусь. Азаренко заявлена под вторым номером

Источник материала: Tut.by

В Брисбене прошла жеребьевка полуфинального матча Кубка федерации между теннисистками сборных Австралии и Беларуси.

За команду Беларуси одиночные матчи проведут заявленная под первым номером Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которая выбрана вторым номером команды. На парную встречу заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова. Александра Саснович пока в запасе.



Фото: fedcup.com

В субботу, 20 апреля, первыми на корт выйдут Арина Соболенко — Саманта Стосур, а затем сыграют Виктория Азаренко и Эшли Барти.

В воскресенье, 21 апреля, запланированы три встречи:

Арина Соболенко — Эшли Барти;

Виктория Азаренко — Саманта Стосур;

Вера Лапко / Лидия Морозова — Эшли Барти / Саманта Стосур.

Капитаны команд могут произвести замены не позже, чем за час до начала поединка.

(Будет дополнено).