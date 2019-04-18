|
В Брисбене прошла жеребьевка матча Австралия - Беларусь. Азаренко заявлена под вторым номером
Источник материала: Tut.by
В Брисбене
За команду Беларуси одиночные матчи проведут заявленная под первым номером Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которая выбрана вторым номером команды. На парную встречу заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова. Александра Саснович пока в запасе.
В субботу, 20 апреля, первыми на корт выйдут Арина Соболенко — Саманта Стосур, а затем сыграют Виктория Азаренко и Эшли Барти.
В воскресенье, 21 апреля, запланированы три встречи:
Арина Соболенко — Эшли Барти;
Виктория Азаренко — Саманта Стосур;
Вера Лапко / Лидия Морозова — Эшли Барти / Саманта Стосур.
Капитаны команд могут произвести замены не позже, чем за час до начала поединка.
(Будет дополнено).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брисбене прошла жеребьевка полуфинального матча Кубка федерации между теннисистками сборных Австралии и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)