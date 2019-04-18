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Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием

19.04.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 апреля Александр Лукашенко обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Начало в 10.30.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На мероприятие, которое традиционно проходит в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения «Белая Русь», Белорусского союза женщин, студенты вузов, курсанты военных учебных заведений, журналисты общереспубликанских и региональных государственных СМИ. В аккредитации было отказано представителям независимых СМИ — TUT.BY, БелаПАН, «Радио Свобода», «Еврорадио», «Белорусы и рынок» и другим.


Выступление Александра Лукашенко будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

Ежегодные послания к белорусскому народу и Национальному собранию — конституционная обязанность президента. В ходе послания Александр Лукашенко определяет задачи вертикали на год и комментирует недавние события.

 
 
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19 апреля Александр Лукашенко обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Начало в 10.30.
 
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