ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)

19.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
На легкоатлетические старты сегодня вышли школьники 1-3 классов учреждений образования района. Виды соревновательной программы они выполняли в спортивном зале Вороновской средней школы. Все силы и сноровку маленькие спортсмены направляли на барьерный бег, метание набивного мяча и прыжки на скакалке.

«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)

Республиканский легкоатлетический спортивно-массовый проект «300 талантов для Королевы» ежегодно инициирует Белорусская федерация легкой атлетики, отборочные туры проходят в каждом районе страны. Для кого-то из детей состязания могут стать первым шагом в большой спорт.

«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На легкоатлетические старты сегодня вышли школьники 1-3 классов учреждений образования района. Виды соревновательной программы они выполняли в спортивном зале...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какую опасность несёт в себе высокий пульс?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика