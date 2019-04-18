«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)

Источник материала: Вороновская газета



На легкоатлетические старты сегодня вышли школьники 1-3 классов учреждений образования района. Виды соревновательной программы они выполняли в спортивном зале Вороновской средней школы. Все силы и сноровку маленькие спортсмены направляли на барьерный бег, метание набивного мяча и прыжки на скакалке.























Республиканский легкоатлетический спортивно-массовый проект «300 талантов для Королевы» ежегодно инициирует Белорусская федерация легкой атлетики, отборочные туры проходят в каждом районе страны. Для кого-то из детей состязания могут стать первым шагом в большой спорт.













Ольга ВОРОБЬЕВА.

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