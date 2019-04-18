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«300 талантов для Королевы». В Вороново прошел районный этап соревнований (Дополняется)
19.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Республиканский легкоатлетический спортивно-массовый проект «300 талантов для Королевы» ежегодно инициирует Белорусская федерация легкой атлетики, отборочные туры проходят в каждом районе страны. Для кого-то из детей состязания могут стать первым шагом в большой спорт.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
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