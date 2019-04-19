ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался на остановке в столб

19.04.2019 22:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался в расположенный на остановке общественного транспорта столб.


Инцидент произошел 19 апреля примерно в 21.00 на остановке «Тимофеенко», сообщают читатели TUT.BY.

О пострадавших информации нет. У авто серьезные повреждения. Также в результате ДТП была повреждена линия электропередачи, из-за чего остановился общественный транспорт.

Как сообщает CHP24.BY, BWM зацепил не только столб, но и Renault Duster. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался в расположенный на остановке общественного транспорта столб.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минской области за сутки произошли 5 пожаров: в Жодино горела квартира, а в Борисове – склад текстиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика