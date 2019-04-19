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В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался на остановке в столб
Источник материала: Tut.by
В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался в расположенный на остановке общественного транспорта столб.
Инцидент произошел 19 апреля примерно в 21.00 на остановке «Тимофеенко», сообщают читатели TUT.BY.
О пострадавших информации нет. У авто серьезные повреждения. Также в результате ДТП была повреждена линия электропередачи, из-за чего остановился общественный транспорт.
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В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался в расположенный на остановке общественного транспорта столб.
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