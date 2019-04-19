В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался на остановке в столб

Источник материала: Tut.by

В Гомеле BMW вылетел с дороги и врезался в расположенный на остановке общественного транспорта столб.





Инцидент произошел 19 апреля примерно в 21.00 на остановке «Тимофеенко», сообщают читатели TUT.BY.

О пострадавших информации нет. У авто серьезные повреждения. Также в результате ДТП была повреждена линия электропередачи, из-за чего остановился общественный транспорт.

Как сообщает CHP24.BY , BWM зацепил не только столб, но и Renault Duster. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.