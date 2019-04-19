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25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий.
20.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
16 апреля 2019 12:37 1392
25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий.
25 апреля 2019 года с 10.00 до 13.00 в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» для незанятых в экономике граждан Солигорского района будет проводиться «Ярмарка вакансий».
Посетители смогут получить юридическую консультацию по вопросам труда и занятости, ознакомиться с мерами социальной поддержки.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул. Молодежная, 9, каб. № 28, тел. 280381».
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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16 апреля 2019 12:37 1392 25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий. ...
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