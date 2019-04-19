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25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий.

20.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


16 апреля 2019 12:37 1392

25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий.

Автор: Эдуард Кидяев.

25 апреля 2019 года с 10.00 до 13.00 в ГУ «Дворец культуры  г. Солигорска» для незанятых в  экономике граждан Солигорского района будет проводиться «Ярмарка вакансий». 

25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий.

Посетители смогут получить юридическую консультацию по вопросам труда и занятости, ознакомиться с мерами социальной поддержки.

25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  ул. Молодежная, 9, каб. № 28, тел. 280381».

ИСТОЧНИК: сайт Солигорского райисполкома

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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16 апреля 2019 12:37 1392 25 апреля в Солигорске пройдёт Ярмарка вакансий. ...
 
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