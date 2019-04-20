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В Бресте снова акция противников аккумуляторного завода

21.04.2019 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте снова акция противников аккумуляторного завода.


b-g.by
 Примерно в 12:00 люди начали собираться на традиционное воскресное "кормление голубей” на площади Ленина. Как передает с места событий корреспондент Еврорадио, у памятника собралось около 100 человек. Это не так много по сравнению с прошлой неделей, когда на несанкционированный митинг и шествие вышло несколько сотен человек, пишет Еврорадио.

Сотрудники милиции через звукоусиливающую технику предупреждают собравшихся о недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях.

Неподалеку на площади происходит официальный спортивный праздник с участием школьников, представителей 25 школ города.

Акции против строительства аккумуляторного завода проходят по воскресеньям уже второй год. Жители Бреста убеждены, что такое предприятие значительно ухудшит экологическую обстановку.

На прошлой неделе в преддверии акции прошли задержания активистов, которые обычно принимают участие в протестах. По словам правозащитников, несколько человек получили повестки в милицию на профилактическую беседу, назначенную как раз на сегодня.


 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте снова акция противников аккумуляторного завода.
 
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