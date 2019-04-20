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Пенсионеры могут сократить платежи за ЖКУ в квартире и на даче. Что для этого нужно сделать

21.04.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие пенсионеры перебираются с началом дачного сезона в садовые и деревенские дома. И здесь возникает вопрос — как платить за жилищно-коммунальные услуги по двум адресам?

 Субсидируемые тарифы применяются в отношении одного жилого помещения, в котором гражданин зарегистрирован. Между тем за вывоз мусора, водоснабжение, канализацию и газ (если нет счетчиков) в городской квартире пенсионеры могут получить перерасчет за весь период проживания в деревенском доме, сообщает портал коммунальной грамотности населения. 

Но автоматически плату за эти услуги не отменят, перед тем как уехать в деревню необходимо предварительно поставить в известность организацию, которая проводит начисления за ЖКУ.

По возвращении в течение недели (но не позже семи календарных дней) нужно будет опять посетить организацию ЖКХ и предоставить документ, подтверждающий отсутствие по основному месту жительства, а именно справку из сельского, поселкового исполнительного комитета либо садоводческого кооператива (товарищества) о проживании на даче.

Кроме возможности перерасчета, неработающие пенсионеры, инвалиды III группы, а также все, кто имеет право на льготы по оплате за ЖКУ по закону «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», могут платить за газ и свет по субсидируемым тарифам и в квартире, где зарегистрированы постоянно, и в деревенском доме, где оформлена регистрация по месту пребывания (на даче — только за газоснабжение). При этом пенсионер должен быть собственником дома в деревне. Если владелец дома кто-то 
другой — начисления за газ и свет будут производиться по общим правилам.


Нужно посетить местные организации, поставляющие электроэнергию (электросети) и газ (рай- или горгаз) и заключить договор на оказание услуг. Понадобятся следующие документы: заявление, паспорт, документ о регистрации в жилом помещении по месту пребывания; для пенсионеров — пенсионное удостоверение, трудовая книжка либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не работает; для инвалидов — удостоверение.

Если основания для предоставления льгот отпадут — снята инвалидность; пенсионер утратил право собственности на дом (например подарил внуку), трудоустроился, — об этом необходимо сообщить в обслуживающую организацию в течение 14 дней.


 
 
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Многие пенсионеры перебираются с началом дачного сезона в садовые и деревенские дома. И здесь возникает вопрос — как платить за жилищно-коммунальные услуги по...
 
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