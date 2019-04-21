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Курс доллара к пятнице может составить 2,08, это минимум с сентября 2018

22.04.2019 06:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Курс доллара к пятнице может составить 2,08, это минимум с сентября 2018
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Курс доллара к пятнице может составить 2,08, это минимум с сентября 2018– Прошедшая неделя отчасти напоминала позапрошлую валютную неделю. Во-первых, незначительно снизился евро к доллару. Пара евро-доллар снизилась с 1,1280 до 1,1240, или на 0,3%.

Во-вторых, на фоне высокой цены нефти продолжал значительно укрепляться к иностранным валютам российский рубль. Доллар в России за неделю снизился с 64,6 до 63,9, или на 1%.

Евро к российскому рублю снизился с 72,8 до 71,9, или на 1,3%. При этом евро к российскому рублю обновил минимумы с мая прошлого года.

 
 
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Доллар на минувшей неделе обновил минимумы с начала года. Может ли эта тенденция продолжиться?
 
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