Курс доллара к пятнице может составить 2,08, это минимум с сентября 2018

Источник материала: Myfin



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– Прошедшая неделя отчасти напоминала позапрошлую валютную неделю. Во-первых, незначительно снизился евро к доллару. Пара евро-доллар снизилась с 1,1280 до 1,1240, или на 0,3%.



Во-вторых, на фоне высокой цены нефти продолжал значительно укрепляться к иностранным валютам российский рубль. Доллар в России за неделю снизился с 64,6 до 63,9, или на 1%. – Прошедшая неделя отчасти напоминала позапрошлую валютную неделю. Во-первых, незначительно снизился евро к доллару. Параснизилась с 1,1280 до 1,1240, или на 0,3%.Во-вторых, на фоне высокой ценыпродолжал значительно укрепляться к иностранным валютам российский рубль.

Евро к российскому рублю снизился с 72,8 до 71,9, или на 1,3%. При этом евро к российскому рублю обновил минимумы с мая прошлого года.