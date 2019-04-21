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Курс доллара к пятнице может составить 2,08, это минимум с сентября 2018
Источник материала: Myfin
– Прошедшая неделя отчасти напоминала позапрошлую валютную неделю. Во-первых, незначительно снизился евро к доллару. Пара
Во-вторых, на фоне высокой цены
Евро к российскому рублю снизился с 72,8 до 71,9, или на 1,3%. При этом евро к российскому рублю обновил минимумы с мая прошлого года.
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Доллар на минувшей неделе обновил минимумы с начала года. Может ли эта тенденция продолжиться?
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