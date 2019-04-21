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«Выбираем студотряд!»

22.04.2019 13:13 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

«Выбираем студотряд!»

Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» формирует студенческие отряды для работы в г. Ганцевичи и Ганцевичском районе.

Студенческие отряды формируются по следующим профилям: медицинский, сервисный, педагогический, строительный и другие.

Планируется, что в летний период 2019 года в г. Ганцевичи и на территории района молодежь будет работать воспитателями в районных профильных оздоровительных лагерях «Островок», «Лидер», осуществлять экологические работы в лесном хозяйстве и другие.

Например, уже на сегодняшний день подобраны кандидатуры участников педагогического студотряда для работы в качестве воспитателей в лагере «Лидер». Ведется набор участников и в другие отряды.

«Выбираем студотряд!»

2019 год БРСМ объявил Годом студенческих отрядов, во время которого основной акцент будет сделан не на количество, а на качество студотрядов, большое внимание будет уделяться культуре движения. В настоящее время идет активная фаза республиканской акции «Выбираем студотряд!», которая направлена на формирование баз данных желающих трудоустроиться в свободное от учебы время и проведение договорной кампании по организации работы студенческих отрядов.

Каждый желающий поработать в студенческих отрядах различных профилей может обращаться в Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» (ул. Октябрьская, 1, кабинет №223 или 225).

Третий трудовой семестр традиционно стартует в начале мая. Однако массово студенты белорусских учреждений высшего образования и учащиеся колледжей приступят к работе в составе студенческих отрядов по всей стране и за ее пределами после окончания сессии.

Напомним, что основой студотрядовского движения является студенческий отряд – добровольное объединение лиц в количестве не менее 7 и не более 30 человек, получающих общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в свободное от учебы и работы время осуществлять трудовую деятельность сроком не менее 10 дней.

Доходы участников студенческого отряда не подлежат обложению подоходным налогом в соответствии с пунктом 1.40 статьи 163 Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь.

Организации, принимающие студенческие отряды в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2015 г. №459 «О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь» освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) для работодателей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в части выплат, начисленных в пользу участников студенческих отрядов.

Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» приглашает организации, предприятия и учреждения всех форм собственности к сотрудничеству в рамках трудоустройства молодежи в 2019 году в студенческих отрядах различных профилей, в трудовых объединениях, а также в индивидуальном трудоустройстве на разовых и временных работах.

Кстати, в летний период молодые люди могут проявить себя и в волонтерском движении ОО «БРСМ» «Доброе Сердце».

Добровольцы могут оказать помощь в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, благоустройстве и облагораживании территорий памятников воинской славы, мест массовых захоронений, территорий населенных пунктов, мест массового отдыха, парков, объектов культурно-исторического и духовного наследия и др.

С целью внедрения системы стимулирования и поощрения активности добровольцев в процессе волонтерской деятельности ОО «БРСМ» выдается «Личная книжка волонтера».

«Личная книжка волонтера» – своеобразная «трудовая книжка», аккумулирующая информацию о достижениях молодого человека в области добровольческой деятельности.

За волонтерским движением – будущее. Волонтерство позволяет человеку, «не ломая» свою жизнь, дополнить ее очень значимой частью — реализовать чувство личной гражданской ответственности за происходящее вокруг.

Молодежь Ганцевщины, давай вместе с нами проведем лето 2019 года с пользой!

Александр ЗАНЬКО,
первый секретарь
Ганцевичского РК ОО «БРСМ»


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Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» формирует студенческие отряды для работы в г. Ганцевичи и Ганцевичском районе. Студенческие отряды формируются по
 
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