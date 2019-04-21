Осиповичский отдел Департамента охраны участвует в акции «Чистый водоем»

Источник материала: Асiповiцкi край

19 апреля личный состав Осиповичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь привел в порядок береговую линию реки Синяя и тем самым внес свой вклад в сохранение живописных пейзажей и богатств нашей природы.

Одной из причин, способствующей ухудшению качества воды и истощению водных ресурсов, является выбрасываемый человеком мусор. Несмотря на то что проблема загрязнения воды в настоящее время достигает угрожающих масштабов, решить все же её вполне возможно. В рамках проводимой акции «Чистый водоем» каждый желающий может приложить усилия, бережнее относиться к природе и тем самым привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения водоемов.