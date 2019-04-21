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Осиповичский отдел Департамента охраны участвует в акции «Чистый водоем»
22.04.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
19 апреля личный состав Осиповичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь привел в порядок береговую линию реки Синяя и тем самым внес свой вклад в сохранение живописных пейзажей и богатств нашей природы.
Одной из причин, способствующей ухудшению качества воды и истощению водных ресурсов, является выбрасываемый человеком мусор. Несмотря на то что проблема загрязнения воды в настоящее время достигает угрожающих масштабов, решить все же её вполне возможно. В рамках проводимой акции «Чистый водоем» каждый желающий может приложить усилия, бережнее относиться к природе и тем самым привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения водоемов.
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19 апреля личный состав Осиповичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь привел в порядок береговую линию реки Синяя и тем самым внес свой вклад в...
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