В Гомельской области с 15 по 21 апреля прошел подготовительный этап республиканской профилактической акции «Дом без насилия!»

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





В ходе проведенных мероприятий в районах области прошли рабочие совещания руководителей органов, учреждений и организаций, являющихся субъектами профилактики правонарушений, в том числе по согласованию мест и времени проведения совместных профилактических мероприятий с лицами, совершившими насилие в семье, иных мероприятий, направленных на предупреждение семейного неблагополучия. Проведена масштабная информационная кампания о доведении целей и задач акции до населения через средства массовой информации, а также посредством возможностей учреждений образования, здравоохранения, органов внутренних дел, по труду, занятости и социальной защите и др.

УВД Гомельского облисполкома в работе по предупреждению семейного неблагополучия большое внимание уделяется тесному взаимодействию с общественными объединениями и организациями.

Так, в рамках реализации основного этапа республиканской профилактической акции «Дом без насилия!», 23 апреля УВД совместно с международным общественным объединением «Гендерные перспективы» проводится семинар-тренинг «Алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел при выявлении фактов домашнего насилия, проведении первичного интервью/опроса с пострадавшими и виновниками домашнего насилия».

В плане проведения семинар-тренинга изучение и разъяснение практического применения таких вопросов, как: роль общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия; особенности идентификации жертв домашнего насилия; реализация коррекционных программ для виновников насилия с учетом международного опыта; учет психологических особенности при проведении первичного опроса виновника и жертвы насилия, особенности профилактической работы с такими лицами, имеющими зависимость; использование инструмента оценки риска рецидива насилия и др.

Изучение данных вопросов на практике, их обсуждение с профильными специалистами позволит расширить профессиональный кругозор сотрудников органов внутренних дел, создаст предпосылки для более тесного взаимодействия милиционеров с представителями заинтересованных субъектов профилактики, общественными объединениями и позволит более комплексно воздействовать на лиц, совершающих насилие в семьях либо пострадавших от такого насилия, укреплять институт семьи в обществе.

УОПП УВД Гомельского облисполкома