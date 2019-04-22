О ценах, языке и взяточниках: самые яркие цитаты из послания Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту. Его речь длилась почти три часа. Глава государства затронул разные сферы жизни. «МИР 24» собрал самые яркие высказывания.

О ценах



«Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдут из этой сферы. Якобы там все погибнут, все будут убыточными. Слушайте, там конь не валялся. Там еще столько резервов и зазоров. Там по карманам раскладывается столько денег, что вам, депутатам, и другим не снилось. Поэтому даже не надо думать, что мы влезем, начнем регулировать цены и исчезнут с прилавков продукты. Не те времена. Видите ли, боимся, что нас будут критиковать на Востоке или Западе за то, что мы неправильными методами регулируем цены. Да плевать, что про нас скажут там! Важно, что скажет собственный народ про нас»

О сельском хозяйстве



«Жесточайшая диктатура технологий и производственной дисциплины. Никакой демократии и болтовни. На это должны быть мобилизованы все. Начиная от руководителя хозяйства, специалистов и заканчивая милицией. Второе, активное освоение новых для нас видов продуктов растениеводства и животноводства… Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. Надо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было сложно. Нынешний глобальный агротренд – производство органических продуктов исключительного качества и по зеленым технологиям»

О цифровизации



«Робот сознанием никогда обладать не будет. Робот, компьютер. Какой бы IT-страной мы ни были, все равно реальный сектор останется в основе. Вместо коровы теленка никто не родит. Вместо женщины ребенка тоже никто не родит»

О детях



«Вы посмотрите каждый на себя! Сколько у вас детей? Наталья Ивановна, мы часто думаем: вот госслужащий не служил в армии – не пускать его на госслужбу. Вот тогда смотри. Нет детей, нет троих, как у Румаса, не будешь министром или еще кем-то!»

О языке



«У нас два государственных языка – русский и белорусский. Не украинский, не российский. Русский. Вы понимаете, русский! В который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять - разум или сердце?»

О взяточниках



«Ах, президент пересажал! Сажали и будем сажать! Не надо страдать, что Лукашенко пересажал. Ведите себя нормально. Не воруйте у людей, не крадите у государства, и как меня мама учила, не бери чужого»

О Нотр-Даме



«Я не суеверный человек, но в российских СМИ прозвучала мысль после известного пожара Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Когда один из нелюбимых наших ведущих правильно подметил: а может, это сигнал? Может, это Господь уже не пальцем, а кулаком нам трясет? Нашему поколению. И где? В оплоте демократии. В Париже! Так пусть хоть это заставит нас задуматься и учиться на чужих ошибках».