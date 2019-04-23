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Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете
Источник материала: Партизан
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров около населенного пункта Медог», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах.
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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сейсмологический центр КНР.
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