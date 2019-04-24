|
Россия разгромила Беларусь в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею
Источник материала: Интерфакс
Крупной победой России над Беларусью завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Россияне забросили в нем шесть безответных шайб.
Таким образом, юниорская (U-18) сборная Беларуси покинула турнир, а сборная России вышла в полуфинал.
БЕЛАРУСЬ (U-18) — РОССИЯ (U-18) — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 — Николаев (Подкользин, Амиров, 16.16). 0:2 — Грицук (Спиридонов, 19.01 – бол.). 0:3 — Гущин (Лихачев, 23.08). 0:4 — Амиров (Лихачев, 24.49 - бол.). 0:5 — Чинахов (Кирпичников, 38.59). 0:6 — Спиридонов (Грицук, 56.04).
Еще два матча, Канада – Латвия и Швеция – Чехия, завершились поздно вечером.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупной победой России над Беларусью завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Россияне забросили в нем шесть безответных шайб. Таким образом, юниорская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)