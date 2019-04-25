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«У команды есть потенциал и воля». Сидоренко - о победе над Казахстаном, черновике и чистовике перед ЧМ

25.04.2019 22:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После контрольного матча против сборной Казахстана главный тренер национальной команды Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал игру и ответил на вопросы корреспондента пресс-службы ФХБ Вячеслава Федоренкова.


Андрей Сидоренко. Фото: hockey.by

— Начали тяжеловато: видимо, сказывалось то, что давно не играли, с ходу не смогли принять предложенный хозяевами высокий темп. Хотя ребят предупреждали, насколько важно начало. Но первый период практически целиком оборонялись: не было контроля шайбы, имелись большие разрывы в линиях.

В перерыве попросили парней действовать агрессивнее, меньше отсиживаться в своей зоне. Приятно, что прислушались: второй период остался полностью за нами. В третьем вроде тоже не просели, тем более что заранее внесли коррективы, сделали перестановки. Два быстрых пропущенных гола, конечно, осложнили жизнь. Но здорово, что и здесь не опустили руки, к тому же половину своих шайб в матче забросили в большинстве.

Вообще наша лавка, что называется, «жила», это очень понравилось. Хотя, понятно, есть над чем работать и о чем поговорить.

— До игры вы озвучивали формулу: вратарь, который сыграет против казахов два периода, будет на старте рассматриваться как «номер один». Мильчаков провел три плюс овертайм…

— Да, решили не ломать игру, которая ко второму перерыву у команды явно стала получаться. Заодно посмотреть, как Дима справится дальше.

— Сомнения после двух пропущенных на 48-й минуте шайб посещали?

— Относительно вратаря — нисколько. Больше огорчили ошибки полевых, приведшие к этим голам. Тем более прокалывались на том, о чем с ребятами говорили. Плюс к решениям арбитров в ряде эпизодов есть вопросы. В том числе и голевых. Но последнее отнесу на домашнее судейство. Даже при нем недопустимы ошибки, которые мы себе позволяли.

— То есть Мильчаков пока — «номер один»?

— Пока планируем так. Но еще посмотрим, как пойдут дела дальше.

— Получается, после отменной работы Осипкова в серии буллитов Трусу есть от чего взгрустнуть?

— Пока рано — у нас все еще три вратаря. Окончательное решение впереди.

— Равно как и по состоянию здоровья Коробова?

— Именно. В пятницу он попробует выйти на лед. Все еще надеемся, что сможем рассчитывать и на Дмитрия.

— Общая оценка четвергового матча — вы, скорее, довольны?

— Доволен тем, что у команды точно есть потенциал и воля: как-никак вытащили матч, в котором дважды уступали две шайбы. Но, повторюсь, есть моменты, на которых в очередной раз заострим внимание. Они касаются прежде всего игровой дисциплины.

— Здорово ли в связи с последним пожурите Евенко за частые фолы? Или, учитывая сказанное об арбитраже, не со всеми удалениями согласны?

— Все равно к Олегу вопросов немало. Большинство нарушений не выглядели обязательными, а на таких форумах цена каждого лишнего фола может быть очень высокой. Надеюсь, это понимают все.

— Черновик с фамилиями последних отсеиваемых уже написан?

— Да, но набело не будем спешить писать его до воскресенья. Еще есть пара дней и пара кандидатур, над которыми поразмыслим. Давайте дождемся воскресенья.


Фото: hockey.by

Главный турнир года для национальной белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси в дивизионе IA на ЧМ в Нур-Султане выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.

 
 
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После контрольного матча против сборной Казахстана главный тренер национальной команды Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал игру и ответил на вопросы.
 
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