Азаренко обыграла четвертую ракетку мира Плишкову на турнире в Штутгарте

Источник материала: Аргументы и факты

В Германии продолжается престижный теннисный турнир с призовым фондом около $885 тыс. Во втором круге соревнований сошлись две экс-первые ракетки мира белоруска Виктория Азаренко (61-е место в рейтинге WTA) и чешка Каролина Плишкова (4).

Матч получился довольно напряженным. В первом сете каждая из соперниц аккуратно действовала на своей подаче и лишь один брейк в пользу чешки решил исход партии. Во втором сете наоборот уверенная игра на своей подаче стала залогом успеха белоруски.

В решающей партии наша спортсменка сумела сломить сопротивление Плишковой и одержала волевую победу в трех сетах – 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался более двух часов. Отметим, что в прошлом году Каролина Плишкова выиграла эти соревнования. Это уже вторая победа Виктории Азаренко в сезоне над игроком топ-5.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Виктория Азаренко поспорит с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (15). Матч предварительно состоится 26 апреля в 21.30 по белорусскому времени.

А вот другая белоруска Лидия Морозова покинула турнир в Германии. В первом раунде парного разряда вместе с Сюко Аоямой из Японии наша спортсменка уступила россиянке Анне Блинковой и грузинке Оксане Калашниковой – 2:6, 0:6.

Турнир в Штутгарте завершится 28 апреля.