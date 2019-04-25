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Трамп заявил о желании США избавиться от ядерного оружия

26.04.2019 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он призвал Россию и Китай также отказаться от ядерного вооружения

Как сообщает Интерфакс, США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия, считает президент Дональд Трамп.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация. Но я бы сказал, что ни одна администрация не пробовала сделать то, что Дональд Трамп попытался сделать с Северной Кореей, например", - отметил собеседник телеканала.


 
 
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Он призвал Россию и Китай также отказаться от ядерного вооружения
 
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