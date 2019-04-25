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Запрет на посещение лесов вводят в Брестской области
26.04.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области вводят запрет на посещение лесов. Такое распоряжение сегодня подписал председатель облисполкома Анатолий Лис, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.
Райисполкомам в установленном порядке необходимо принять меры по выполнению распоряжения.
В лесах Брестской области складывается напряженная обстановка, во всех районах установился IV класс пожарной опасности. На это повлияли недостаток зимней влаги, отсутствие осадков весной. Первые возгорания в лесном фонде региона зафиксированы уже в начале марта. В связи этим лесная охрана работает в усиленном режиме.
"Возгорания в экосистемах отмечены во всех районах. Наиболее сложная ситуация складывается в Столинском районе, где случаются трансграничные пожары - уже восемь перешли с Украины на нашу территорию. Там болотистая, труднодоступная местность, поэтому огонь тяжело тушить", - отметили в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
Как сообщалось, в Столинском районе ликвидируют крупный
С начала пожароопасного периода в Брестской области зарегистрировано 120 случаев возгораний в лесах.
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В Брестской области вводят запрет на посещение лесов. Такое распоряжение сегодня подписал председатель облисполкома Анатолий Лис, сообщили корреспонденту...
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