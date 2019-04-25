В Пинске 5 мая стартует велосезон

Источник материала: Пинский Вестник

5 мая 2018 года в Пинске организовано пройдет открытие уже 5-го велосезона. С каждым разом численность велолюбителей растет. Прошлогоднее открытие велосезона состоялось при участии более 600 пинчан.

Организатором традиционно выступают ООО «Будь в форме», отдел идеологической работы и по делам молодежи, ОГАИ отдела внутренних дел Пинского горисполкома. В этом году организаторы определили следующий маршрут движения:

городской парк культуры и отдыха (площадка у бронекатера) – ул. Пушкина – ул. Иркутско-Пинской дивизии – ул. Карла Маркса – ул. Железнодорожная – ул. Рокоссовского – ул. Центральная – ул. Первомайская – ул. Савича – ул. Центральная (дер. Заполье) – ул. Поселковая – ул. Солнечная – пр. Жолтовского – ул. Калиновского – ул. Гайдаенко – ул. Первомайская – ул. Белова – ул. Горького – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – городской парк культуры и отдыха (площадка у бронекатера).

Основные изменения маршрута велопробега связаны с ограничением движения в местах реконструкции пинского моста.

Приглашаем любителей велоспорта, велосипедистов, жителей и гостей города принять участие в мероприятии!

Уважаемые участники дорожного движения!

Заблаговременно планируйте свое движение в городе с учетом ограничений, связанных с сопровождением велоколонны по указанному маршруту в период с 12 до 13 часов 5 мая.

Пинский горисполком