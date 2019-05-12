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В райисполкоме – новый куратор социальной сферы

13.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В должность заместителя председателя Горецкого райисполкома по социальной сфере вступила Лариса Кривицкая.

Она родилась в поселке Круглое Могилевской области. В 2005 году окончила Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова по специальности «Математика. Информатика». Трудовую деятельность  начала в 2005 году учителем информатики в Могилеве. С 2006 года работала ассистентом кафедры информационных технологий в БГСХА.

 

В райисполкоме – новый куратор социальной сферы
Лариса Кривицкая имеет звание бакалавра педагогических наук. Фото Михаила Левцова.

 

С 2015 года — заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Дрибинского райисполкома. В 2018 году Лариса Кривицкая возглавила отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрибинского райисполкома, где и работала до нынешнего назначения.


 
Теги: Могилев
 
 
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  В должность заместителя председателя Горецкого райисполкома по социальной сфере вступила Лариса Кривицкая. Она родилась в поселке Круглое Могилевской области....
 
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