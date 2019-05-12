В райисполкоме – новый куратор социальной сферы

Источник материала: Горецкий вестник

В должность заместителя председателя Горецкого райисполкома по социальной сфере вступила Лариса Кривицкая.

Она родилась в поселке Круглое Могилевской области. В 2005 году окончила Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова по специальности «Математика. Информатика». Трудовую деятельность начала в 2005 году учителем информатики в Могилеве. С 2006 года работала ассистентом кафедры информационных технологий в БГСХА.





С 2015 года — заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Дрибинского райисполкома. В 2018 году Лариса Кривицкая возглавила отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрибинского райисполкома, где и работала до нынешнего назначения.