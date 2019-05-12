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В райисполкоме – новый куратор социальной сферы
13.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В должность заместителя председателя Горецкого райисполкома по социальной сфере вступила Лариса Кривицкая.
Она родилась в поселке Круглое Могилевской области. В 2005 году окончила Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова по специальности «Математика. Информатика». Трудовую деятельность начала в 2005 году учителем информатики в Могилеве. С 2006 года работала ассистентом кафедры информационных технологий в БГСХА.
С 2015 года — заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Дрибинского райисполкома. В 2018 году Лариса Кривицкая возглавила отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрибинского райисполкома, где и работала до нынешнего назначения.
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В должность заместителя председателя Горецкого райисполкома по социальной сфере вступила Лариса Кривицкая. Она родилась в поселке Круглое Могилевской области....
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