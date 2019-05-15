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Сборная команда Гродненской области опередила всех соперников на первенстве Беларуси по таэквондо

16.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сборная команда Гродненской области опередила всех соперников на первенстве Беларуси по таэквондо

Победителями стали четыре девушки из Лидского района.

Первенство Республики Беларусь по таэквондо среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения состоялось в Витебске, где на протяжении двух дней спортсмены из разных уголков страны доказывали свое превосходство в различных весовых категориях. Соревнования были ключевыми для молодых спортсменов, поэтому наблюдалась высокая конкуренция, что, в свою очередь, помогло тренерскому штабу выявить самых сильных таэквондистов, которые способны достойно представить страну на международном уровне.

Гродненцы могут считать данное первенство яркой историей в их спортивной карьере. Они завоевали 4 высшей пробы, 4 серебряные и 6 бронзовые медали.

Выступление кадетов позволило команде захватить лидерство (92 очка) с отрывом в 16 очков от ближайших конкурентов — Витебской области и завоевать первое общекомандное место.

Победителями стали четыре девушки из Лидского района:

Дарья Окулова (до 29 кг), Юлия Витко (до 37 кг), Ангелина Колесинская (до 41 кг), Екатерина Лапян (до 51 кг). Еще одну золотую медаль в копилку гродненских бойцов принес Максим Москаленко (до 41 кг), который одержал на соревнованиях пять побед.

Все они получили право на участие в чемпионате мира в Узбекистане и чемпионате Европы в Латвии.

Серебро первенства завоевали  Екатерина Полещук (до 33 кг), Алиса Максименко также выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта» (до 41 кг), Герман Троско (до 33 кг), Николь Лисовская (до 37 кг).
 

С бронзовыми наградами вернулись Вадим Самускевич (до 65 кг), Роман Гойдь (до 33 кг), Тимофей Брацков (до 53 кг), Дарья Маркевич (до 47 кг), Алексей Горевой (до 49 кг), Глеб Красильщик (до 53 кг).

Юные спортсмены показали, что на Гродненщине подрастает сильная команда по таэквондо.

www.oblsport.grodno.by
 
Теги: Витебск
 
 
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Победителями стали четыре девушки из Лидского района. Первенство Республики Беларусь по таэквондо среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения состоялось в...
 
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