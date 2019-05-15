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Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи

16.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи

В центре внимания участников районной информационно-пропагандистской группы во главе с председателем районного Совета депутатов Еленой Ганевич были безопасные летние каникулы.


Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи


Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи

Начальник Вороновского РОЧС Олег Волосевич отметил, что взрослые должны приложить максимум усилий для того, чтобы долгожданные для детей каникулы не обернулись трагедией. Ведь в прошлом году от воздействия внешних факторов погибло пятнадцать детей, одной из причин стала халатность самих родителей. Олег Анатольевич рассказал о случаях, приведших к несчастьям: утоплениях, выпадениях из окна, в том числе произошедшее в мае текущего года в Гомеле, шалостей с огнем и др. Он напомнил, что в нашем районе для купания определен только вороновский пруд, что детям до 16 лет с 23.00 до 6.00 запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. В продолжение разговора начальник районной инспекции Энергонадзора Тадеуш Валюкевич обратил внимание присутствующих на проблему электротравматизма. В прошлом году от поражения электрическим током погибло четверо детей, инвалидами стали двое. Поэтому, считает, не лишним будет перед каникулами еще раз напомнить ребятам, что электрический ток — это не игрушка.


Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи
Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи
Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Гомель
 
 
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В центре внимания участников районной информационно-пропагандистской группы во главе с председателем районного Совета депутатов Еленой Ганевич были безопасные...
 
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