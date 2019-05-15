Заявленные темы Единого дня информирования обсудили и во время сельского схода в агрогородке Мисевичи

Источник материала: Вороновская газета





В центре внимания участников районной информационно-пропагандистской группы во главе с председателем районного Совета депутатов Еленой Ганевич были безопасные летние каникулы.













Начальник Вороновского РОЧС Олег Волосевич отметил, что взрослые должны приложить максимум усилий для того, чтобы долгожданные для детей каникулы не обернулись трагедией. Ведь в прошлом году от воздействия внешних факторов погибло пятнадцать детей, одной из причин стала халатность самих родителей. Олег Анатольевич рассказал о случаях, приведших к несчастьям: утоплениях, выпадениях из окна, в том числе произошедшее в мае текущего года в Гомеле, шалостей с огнем и др. Он напомнил, что в нашем районе для купания определен только вороновский пруд, что детям до 16 лет с 23.00 до 6.00 запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. В продолжение разговора начальник районной инспекции Энергонадзора Тадеуш Валюкевич обратил внимание присутствующих на проблему электротравматизма. В прошлом году от поражения электрическим током погибло четверо детей, инвалидами стали двое. Поэтому, считает, не лишним будет перед каникулами еще раз напомнить ребятам, что электрический ток — это не игрушка.















Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.