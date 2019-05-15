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Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с чиновниками, теперь отвечающими за самые разные направления работы: от управленческих кресел в министерствах до промышленности и сельского хозяйства на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подбирая специалистов на ответственные должности, Президент четко формулировал задачи для каждого. И в то же время глава государства обозначил общие приоритеты в экономике.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Это должны быть грамотные и небезразличные руководители. А ещё в списке главных требований – честность, исполнительность и дисциплина. Это не раз подчёркивал глава государства.
Сегодня задачи вновь поставлены перед новыми председателями. А они, кстати, в трёх райисполкомах. Виталий Кулак – в Жабинковском, из района Ивановского в Пружанский переедет Юрий Бисун, а вот сменит его Анатолий Ткачук.
Каждый из них знает не просто специфику района — целой области. Вот, к примеру, Виталий Кулак, сельскохозяйственное направление курировал в Брестском облисполкоме. Неудивительно, что каждую цифру знает наизусть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Виталий Кулак, председатель Жабинковского районного исполнительного комитета:
Александр Лукашенко:
Виталий Кулак:
Александр Лукашенко:
В крайнем случае по говядине нам придется держать, потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну, а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу - это мы можем быстро нарастить, если надо будет. На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать.
Даже планы выработали с ними – балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств эту проблему.
Поэтому встает вопрос, стоит ли нам так интенсивно наращивать эти традиционные наши продукты. Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением.
От каждого из назначенцев, конечно же, ждут результат и спрос будет соответствующий. Тем более предстоят серьёзные экзамены – уже летом на должном уровне должны провести Европейские игры. Не так много остаётся и до предстоящих политических кампаний.
И на плодотворную и масштабную работу новые руководители настроены. Подтверждает это и Анатолий Ткачук. Будучи заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей, к вниманию прессы привык. Вот и сейчас с журналистами общается легко.
Тем более и новая должность специалисту в области государственного и местного управления во многом знакома. За свою карьеру был председателем колхоза, руководил сельхозкооперативом, был зампредседателя в Ивацевичском райисполкоме. Теперь новая ступень.
Анатолий Ткачук, председатель Ивановского районного исполнительного комитета:
Ивановский район, куда я иду работать председателем исполкома, достаточно эффективный в плане сельскохозяйственного производства. Но тем не менее имеются проблемы занятости, трудоустройства.
Результата ждут и от новых руководителей предприятий и концернов. А они сегодня тоже назначены. Татьяна Лугина возглавит «Беллегпром», Алексей Кушнаренко отныне генеральный директор «Белтопгаза», Валерий Иванкович – МАЗа, Григорий Иваньков – управляющей компании холдинга «Лидсельмаш», Александр Довгало – управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания».
Александр Лукашенко:
Я очень настороженно воспринимаю попытки приватизировать предприятия, особенно в Гродно. Это уже крайний случай.
Надо раскрутить предприятие, чтобы оно работало. Потом если продавать, оно дороже будет, но я не хотел бы продавать эти предприятия. Это как МАЗ.
А взять, к примеру, «Беллегпром». С одной стороны, популярной продукцию нужно сделать на белорусском рынке, с другой – выйти за рубеж. А тут, как все знают, конкуренция серьёзная. На чём сделать акцент? На этот вопрос пока лишь предстоит ответить новому руководителю. Ну а в свою очередь помощь и поддержка будут всегда.
Александр Лукашенко:
Это видно и внешне, и по экономическим показателям, вы сами это видите.
Конечно, будет непросто поднять этот пласт. Но вы всегда можете рассчитывать в том числе и на мою поддержку. Надо встряхнуть аппарат. Не хотят работать, значит нужно новых людей вводить. Времени на раскачку практически нет. Надо раскрутить те предприятия, которые сегодня могут работать (их немало), если надо будет поддержка нашему легпрому, значит, ее надо оказать. Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия - и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, ну, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют.
Кстати, единственная из сегодняшних назначенцев представительница прекрасной половины по своим волевым и управленческим качествам сильным представителям уж точно не уступает. В своей сфере – профессионал. В своё время именно после её назначения руководителем на новую высоту вышло пинское «Полесье». Некогда крупнейшая фабрика верхнего трикотажа в Европе нарастила объёмы производства, экспорт, за три года был полностью автоматизирован весь процесс: от разработки новых моделей до их внедрения в производство.
Возможно, сделать уверенные шаги помогло знание обо всех «узких местах» родного предприятия. Как-никак пришла сюда ещё молодым специалистом. Теперь идти в ногу со временем – в деловом костюме от белорусских производителей и такое продвижение приоритет – Татьяна Лугина будет вместе с концерном «Беллегпром».
Татьяна Лугина, председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров лёгкой промышленности:
Ещё один гигант уже машиностроения и одновременно бренд страны – МАЗ – отныне в руках Валерия Иванковича. Впрочем, к таким масштабам новому руководителю не привыкать. До этого возглавлял «Амкодор».
Первоочередные задачи понятны – повышение экономических показателей и эффективности. Тем более ситуация на предприятии, увы, непростая.
Александр Лукашенко:
Там и кадры есть неплохие. Наверное, мы в кадровом отношении допустили ошибку. И не столько это моя вина, сколько это у нас были деятели в правительстве, все надеялись, что нынешний руководитель вытянет это предприятие.
Если нужны какие-то кадры со стороны, не стесняйтесь, приглашайте. Большие возможности потенциально у МАЗа и предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Практикоориентированные задачи глава государства ставит и перед новыми ректорами вузов. Вячеслав Шутилин отныне в Белорусском государственном экономическом университете, а Виталий Великанов – в Белорусской государственной сельхозакадемии. В последние годы здесь сделано многое, в том числе по благоустройству территории. Вернуть вузу нужно разве что учебное хозяйство, пока этот вопрос не решён.
Александр Лукашенко:
Нового взгляда Александр Лукашенко ждёт и от нового руководителя экономического вуза. Конечно, над чем работать есть. Ведь зачастую учёба и работа по специальности кардинально разнятся, и эту разницу нужно максимально сократить.
Александр Лукашенко:
И новый взгляд у Вячелава Шутилина уже есть. Хотя бы на специальности, их список вот-вот возрастёт.
Вячеслав Шутилин, ректор Белорусского государственного экономического университета:
Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Кильчевского – заместителем председателя Президиума Национальной академии наук, Андрея Иванца – главным учёным секретарём НАН, Вадима Маханько – генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Кроме того, Игорь Костюков отныне первый заместитель министра архитектуры и строительства, Алексей Ананич – замминистра.
Дипломатическая ответственность расширилась и у Игоря Фисенко. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Франции по совместительству будет представлять наши интересы в Монако и Португалии. Также новые члены в Витебском и Минском облисполкомах, Минском горисполкоме.
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Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с чиновниками, теперь отвечающими за самые разные направления работы: от управленческих...
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