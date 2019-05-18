С 18 по 23 мая ГАИ активизирует работу по предупреждению ДТП с участием двухколёсных транспортных средств

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В мае-июне обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколёсных транспортных средств, недостаточный уровень дисциплинированности которых нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП.

Так, в мае-июне 2018 года на территории Витебской области по вине водителей мотоциклов совершено 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести. Пять ДТП совершено водителями в нетрезвом состоянии . По вине велосипедистов, в указанный период, совершено 6 ДТП, в которых один человек погиб и 5 получили ранения.

Напоминаем: управлять мотоциклом необходимо в застёгнутом мотошлеме, который должен быть и на пассажире. Для привлечения внимания других участников дорожного движения необходимо двигаться с постоянно включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Обязательное условие — своевременная регистрация транспортного средства и прохождение техосмотра . Нельзя превышать скорость, следует избегать рискованных манёвров и выезда на полосу встречного движения. Именно в таких ситуациях случаются самые тяжёлые по своим последствиям столкновения.

ОГАИ Дубровенского РОВД