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Россия выиграла шестой подряд матч на ЧМ по хоккею, финны одолели французов

19.05.2019 23:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная России по хоккею продолжает возглавлять группу В на чемпионате мира в Словакии. Сегодня подопечные Илья Воробьева разобрались со Швейцарией — 3:0.


Reuters

Эта победа стала шестой подряд для России. Примечательно, что в пяти последних встречах команда пропустила лишь одну шайбу — от Латвии.

Положение в группе В: 1. Россия — 18 очков (6 матчей), 2. Чехия — 15 (6), 3. Швеция — 12 (5), 4. Швейцария — 12 (6), 5. Латвия — 6 (5), 6. Норвегия — 6 (6), 7. Австрия — 0 (6), 8. Италия — 0 (6).

В другом вечернем матчи финны не испытали проблем в игре с Францией — 3:0. Эта виктория позволила финнам подняться на первое место в группе. А французам придется отстаивать место в элите в игре с Великобританией.

Положение в группе А: 1. Финляндия — 16 (6), 2. США — 14 (6), 3. Канада — 12 (5), 4. Германия — 12 (6), 5. Словакия — 9 (6), 6. Дания — 5 (5), 7. Франция — 1 (6), 8. Великобритания — 0 (6).

 
 
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Сборная России по хоккею продолжает возглавлять группу В на чемпионате мира в Словакии. Сегодня подопечные Илья Воробьева разобрались со Швейцарией - 3:0.
 
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