Будь для всех примером!

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С волнением и радостью смотрели родители, бабушки и дедушки на своих нарядных, серьезных мальчишек и девчонок, которые дали торжественное обещание и вступили в Белорусскую Республиканскую пионерскую организацию. «Любить свою Родину, быть добрым, честным и справедливым!» - гордо звучали слова пионерской клятвы.

Директор ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района» Коротыш В.Л., классный руководитель 4 класса Маер М.Н., и руководитель объединения по интересам «Память» Андрейчик Э.А. пожелали пионерскому отряду имени Пети Клыпы, созданному в особый для нашей страны год 75 – летия освобожления Республики Беларусь от немецко –фашистских захватчиков с гордостью и достоинством носить почетное звание «Пионер», быть патриотом своей страны, учиться и трудиться на благо нашей Родины.

Педагог – организатор ГУО «Неманицкая средняяшкола Борисовского района» Соловьева Л.И.