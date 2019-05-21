Фотофакт: инсталляцию в Серебрянке собрали из… старой мебели и хлама









Чем же он необычен? Инсталляция собрана из… старой мебели и хлама, который предоставили местные жители. Они же и принимали участие в создании композиции. А придумали проект и помогли в его воплощении художники немецкой стрит-арт группы Bosso Fataka.





Чего здесь только нет – обычные доски, дверцы шкафчиков, панель управления стиральной машины, лыжи еще советских времен и даже кинескоп старого телевизора!





Отметим, что объект появился в том числе благодаря содействию администрации Ленинского района.



