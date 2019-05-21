ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слово и дело. Как должен работать психолог в Беларуси

22.05.2019 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Слово и дело. Как должен работать психолог в Беларуси
Фото из открытых источников

Слово и дело. Как должен работать психолог в Беларуси- В Беларуси действует Закон «Об оказании психологической помощи» (далее - Закон) от 1 июля 2010 года. Его нормы обязательны как для психолога, так и для его клиента, - рассказала в интервью «АиФ» адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» Елена КОРНУШЕНКО.

Психологическая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на содействие в предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении последствий кризисных ситуаций. К её видам относятся психологическое консультирование, коррекция, профилактика, просвещение. Может проводиться психологическая диагностика.

Кризис

Психологическая проблема - это состояние душевного дискомфорта, вызванное неудовлетворенностью собой, профессиональной деятельностью, межличностными отношениями, обстановкой в семье или проблемами личной жизни.

- В свою очередь, кризисная ситуация - условия или факторы, приводящие к жизненным изменениям и возникновению психологических проблем, с которыми у человека не получается справиться привычными для него способами.

Оказание помощи человеку или группе для преодоления последствий кризисных ситуаций может осуществляться путем кризисного вмешательства.

Психолог должен различать проблему и кризис. Согласно закону кризисное вмешательство - это безотлагательное оказание психологической помощи.

Кто право имеет

В Беларуси психологом может называться человек:

  • имеющий высшее психологическое образование;
  • имеющий высшее медицинское образование с квалификацией «врач-психолог», «медицинский психолог», «клинический психолог»;
  • имеющий высшее педагогическое образование с квалификацией «психолог», «педагог-психолог», «практический психолог в системе образования»;
  • имеющий ученую степень доктора или кандидата психологических наук;
  • прошедший переподготовку на уровне высшего образования по специальности «практическая психология», «медицинская психология», «психология».

Не допускаются к непосредственному оказанию психологической помощи лица, которые:

  • имеют судимость за совершение умышленного преступления против человека;
  • ранее выполняли воспитательные функции и были уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением такой работы;
  • состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах.

- Психологи обязаны не допускать негуманных действий, уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при оказании им психологической помощи.

Что касается юридического оформления: психолог оказывает помощь в качестве индивидуального предпринимателя либо работника субъекта, осуществляющего деятельность по оказанию психологической помощи. Соответственно, психолог в организации оказывает помощь, как правило, в своем кабинете. ИП - в собственном или арендованном помещении.

Слово и дело. Как должен работать психолог в Беларуси
Психолог: Любой кризис можно преодолеть, если идти к цели с чистыми мыслями
Подробнее

Тренинги

Сейчас в моде тренинги по оказанию психологической помощи.

- Закон не регламентирует четко их проведение, определяя только, что оказание психологической помощи осуществляется индивидуально или в составе группы. Здесь нужно помнить обо всех иных требованиях работы психолога. Например, психологическую помощь следует оказывать на основании методов и методик, разрешенных к применению Министерством здравоохранения и Министерством образования, которые определяют порядок и условия их применения.

Оказание психологической помощи может осуществляться в очной и заочной (с использованием средств электросвязи) формах на возмездной и безвозмездной основе. Исключительно на безвозмездной основе она оказывается:

  • организациями своим работникам;
  • с использованием средств электросвязи;
  • несовершеннолетним в случаях, предусмотренных Законом.

Тайна

- Как говорят, разговор с психологом - это исповедь. Правда, добавляют: исповедь без покаяния, без отпущения грехов.Тем не менее, это очень откровенный разговор, поэтому в Законе есть отдельная статья «Обеспечение конфиденциальности при оказании психологической помощи» о необходимости для психолога охранять информацию.

Профессиональная тайна -  это информация, полученная при оказании психологической помощи, а также сам факт обращения за ее оказанием. Документация психолога об оказании помощи применяется только для служебного пользования. Выписка из нее предоставляется по запросу лицу, которому оказана психологическая помощь, или его законному представителю, за исключением случаев оказания помощи анонимно.

- Обращаю внимание: выписку должны дать в форме, доступной для понимания лицом, не обладающим специальными познаниями в области психологии.

Слово и дело. Как должен работать психолог в Беларуси
Просто радоваться жизни! Что делать, чтобы не чувствовать себя несчастным?
Подробнее

Следствие

Сведения, составляющие профессиональную тайну, психолог может сообщить третьим лицам только с согласия самого клиента или его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

- Например, без согласия сведения могут представить по письменным запросам органов, ведущих уголовный процесс, в связи с проведением предварительного расследования или судебным разбирательством, по запросам руководителей госорганизаций здравоохранения, оказывающих психотерапевтическую, психиатрическую, наркологическую, сексологическую помощь, для оказания такой помощи. Также, например, научным работникам, но в форме, исключающей наличие сведений личного характера, позволяющих идентифицировать конкретного гражданина.

Согласно Закону психологи обязаны по собственной инициативе сообщать в правоохранительные органы информацию, составляющую профессиональную тайну, если она содержит сведения о совершенном особо тяжком преступлении либо о готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возник серьезный конфликт с близкими. Сама с этим кризисом не разберусь, хочу сходить к психологу. На какую помощь могу рассчитывать? Сохранит ли специалист в тайне...
 
Новости дня
Новости разные
 
BBC снял ролик о беларуской гей-паре. Конечно, туда попал Шуневич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • толстовки женские Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика