Слово и дело. Как должен работать психолог в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

- В Беларуси действует Закон «Об оказании психологической помощи» (далее - Закон) от 1 июля 2010 года. Его нормы обязательны как для психолога, так и для его клиента, - рассказала в интервью «АиФ» адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» Елена КОРНУШЕНКО.

Психологическая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на содействие в предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении последствий кризисных ситуаций. К её видам относятся психологическое консультирование, коррекция, профилактика, просвещение. Может проводиться психологическая диагностика.

Кризис

Психологическая проблема - это состояние душевного дискомфорта, вызванное неудовлетворенностью собой, профессиональной деятельностью, межличностными отношениями, обстановкой в семье или проблемами личной жизни.

- В свою очередь, кризисная ситуация - условия или факторы, приводящие к жизненным изменениям и возникновению психологических проблем, с которыми у человека не получается справиться привычными для него способами.

Оказание помощи человеку или группе для преодоления последствий кризисных ситуаций может осуществляться путем кризисного вмешательства.

Психолог должен различать проблему и кризис. Согласно закону кризисное вмешательство - это безотлагательное оказание психологической помощи.

Кто право имеет

В Беларуси психологом может называться человек:

имеющий высшее психологическое образование;

имеющий высшее медицинское образование с квалификацией «врач-психолог», «медицинский психолог», «клинический психолог»;

имеющий высшее педагогическое образование с квалификацией «психолог», «педагог-психолог», «практический психолог в системе образования»;

имеющий ученую степень доктора или кандидата психологических наук;

прошедший переподготовку на уровне высшего образования по специальности «практическая психология», «медицинская психология», «психология».

Не допускаются к непосредственному оказанию психологической помощи лица, которые:

имеют судимость за совершение умышленного преступления против человека;

ранее выполняли воспитательные функции и были уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением такой работы;

состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах.

- Психологи обязаны не допускать негуманных действий, уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при оказании им психологической помощи.

Что касается юридического оформления: психолог оказывает помощь в качестве индивидуального предпринимателя либо работника субъекта, осуществляющего деятельность по оказанию психологической помощи. Соответственно, психолог в организации оказывает помощь, как правило, в своем кабинете. ИП - в собственном или арендованном помещении.

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Тренинги

Сейчас в моде тренинги по оказанию психологической помощи.

- Закон не регламентирует четко их проведение, определяя только, что оказание психологической помощи осуществляется индивидуально или в составе группы. Здесь нужно помнить обо всех иных требованиях работы психолога. Например, психологическую помощь следует оказывать на основании методов и методик, разрешенных к применению Министерством здравоохранения и Министерством образования, которые определяют порядок и условия их применения.

Оказание психологической помощи может осуществляться в очной и заочной (с использованием средств электросвязи) формах на возмездной и безвозмездной основе. Исключительно на безвозмездной основе она оказывается:

организациями своим работникам;

с использованием средств электросвязи;

несовершеннолетним в случаях, предусмотренных Законом.

Тайна

- Как говорят, разговор с психологом - это исповедь. Правда, добавляют: исповедь без покаяния, без отпущения грехов.Тем не менее, это очень откровенный разговор, поэтому в Законе есть отдельная статья «Обеспечение конфиденциальности при оказании психологической помощи» о необходимости для психолога охранять информацию.

Профессиональная тайна - это информация, полученная при оказании психологической помощи, а также сам факт обращения за ее оказанием. Документация психолога об оказании помощи применяется только для служебного пользования. Выписка из нее предоставляется по запросу лицу, которому оказана психологическая помощь, или его законному представителю, за исключением случаев оказания помощи анонимно.

- Обращаю внимание: выписку должны дать в форме, доступной для понимания лицом, не обладающим специальными познаниями в области психологии.

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Следствие

Сведения, составляющие профессиональную тайну, психолог может сообщить третьим лицам только с согласия самого клиента или его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

- Например, без согласия сведения могут представить по письменным запросам органов, ведущих уголовный процесс, в связи с проведением предварительного расследования или судебным разбирательством, по запросам руководителей госорганизаций здравоохранения, оказывающих психотерапевтическую, психиатрическую, наркологическую, сексологическую помощь, для оказания такой помощи. Также, например, научным работникам, но в форме, исключающей наличие сведений личного характера, позволяющих идентифицировать конкретного гражданина.

Согласно Закону психологи обязаны по собственной инициативе сообщать в правоохранительные органы информацию, составляющую профессиональную тайну, если она содержит сведения о совершенном особо тяжком преступлении либо о готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении.