ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если очень хочется. Мультик про домашних животных можно посмотреть поздно ночью

22.05.2019 13:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Любители домашних животных снова смогут подсмотреть за жизнью питомцев в их отсутствие с 25 мая в Минске. Вас приглашают на показы мультика «Тайная жизнь домашних животных 2», который выйдет в Беларуси на 5 дней раньше, чем в РФ. Если очень хочется, в день премьеры анимацию можно посмотреть и ночью.

Полный график кинопремьер


Те, кто придет на превью-показы, смогут раньше других увидеть продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев. Чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? На этот раз жизнь джек-рассел-терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын. Также Макс вместе с компанией усатых и хвостатых друзей, включая дворнягу Дюка, упитанную кошку Хлою, шпица Гиджет, кролика Снежка и других, противостоит злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.

Для любителей ночных сеансов предусмотрены показы в позднее время. Например, 25 мая анимацию можно посмотреть в «Салюте» и «Киеве» в 23.50, в «Октябре» в 23.55, в «Мире» в 23.59 и в других кинотеатрах в более раннее время.

Когда: c 25 мая.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 5 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Тест: насколько ты помнишь мир покемонов?
Куда сходить с детьми в Минске? Собрали все идеи в одном месте

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификаты на романтический отдых

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любители домашних животных снова смогут подсмотреть за жизнью питомцев в их отсутствие с 25 мая в Минске. Вас приглашают на показы мультика «Тайная жизнь домашних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главные тезисы Послания Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко к народу и парламенту 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика