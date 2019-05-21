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Если очень хочется. Мультик про домашних животных можно посмотреть поздно ночью
Источник материала: Tut.by
Любители домашних животных снова смогут подсмотреть за жизнью питомцев в их отсутствие с 25 мая в Минске. Вас приглашают на показы мультика
Те, кто придет на превью-показы, смогут раньше других увидеть продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев. Чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? На этот раз жизнь джек-рассел-терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын. Также Макс вместе с компанией усатых и хвостатых друзей, включая дворнягу Дюка, упитанную кошку Хлою, шпица Гиджет, кролика Снежка и других, противостоит злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.
Для любителей ночных сеансов предусмотрены показы в позднее время. Например, 25 мая анимацию можно посмотреть в «
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Любители домашних животных снова смогут подсмотреть за жизнью питомцев в их отсутствие с 25 мая в Минске. Вас приглашают на показы мультика «Тайная жизнь домашних...
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