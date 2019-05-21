Если очень хочется. Мультик про домашних животных можно посмотреть поздно ночью

Источник материала: Tut.by

Любители домашних животных снова смогут подсмотреть за жизнью питомцев в их отсутствие с 25 мая в Минске. Вас приглашают на показы мультика «Тайная жизнь домашних животных 2» , который выйдет в Беларуси на 5 дней раньше, чем в РФ. Если очень хочется, в день премьеры анимацию можно посмотреть и ночью.

Полный график кинопремьер





Те, кто придет на превью-показы, смогут раньше других увидеть продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев. Чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? На этот раз жизнь джек-рассел-терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын. Также Макс вместе с компанией усатых и хвостатых друзей, включая дворнягу Дюка, упитанную кошку Хлою, шпица Гиджет, кролика Снежка и других, противостоит злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.

Для любителей ночных сеансов предусмотрены показы в позднее время. Например, 25 мая анимацию можно посмотреть в « Салюте » и « Киеве » в 23.50, в « Октябре » в 23.55, в « Мире » в 23.59 и в других кинотеатрах в более раннее время.

Когда: c 25 мая. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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