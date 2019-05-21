Сотни силовиков пришли на церемонию прощания с транспортным прокурором

Анатолий Дудкин родился в 1964 году в Могилевской области. Работал прокурором Шкловского района (1995—1996), прокурором Могилевской области (1996—2007). В 2007—2014 Дудкин являлся Белорусским транспортным прокурором.





В ноябре 2014 года Белорусская транспортная прокуратура была преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое он и возглавил.









За день до его смерти умерла его мать.





На прощание с Дудкиным пришли сотни человек.















































