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Сотни силовиков пришли на церемонию прощания с транспортным прокурором

22.05.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В концертном зале «Минск» состоялось прощание с бывшим транспортным прокурором Беларуси Анатолием Дудкиным. Он умер от онкологического заболевания на 55-году жизни.
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич и генеральный прокурор Александр Конюк (в солнечных очках).

Анатолий Дудкин родился в 1964 году в Могилевской области. Работал прокурором Шкловского района (1995—1996), прокурором Могилевской области (1996—2007). В 2007—2014 Дудкин являлся Белорусским транспортным прокурором. 

В ноябре 2014 года Белорусская транспортная прокуратура была преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое он и возглавил.


За день до его смерти умерла его мать.

На прощание с Дудкиным пришли сотни человек.













 
Теги: Минск
 
 
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В концертном зале «Минск» состоялось прощание с бывшим транспортным прокурором Беларуси Анатолием Дудкиным. Он умер от онкологического заболевания на 55-году...
 
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