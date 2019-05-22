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«Папа не разговаривал со мной два месяца». Женщины - о своей беременности до 18 лет

23.05.2019 08:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ранняя беременность девушки-подростка — один из самых страшных кошмаров для многих родителей. Но уберечь дочерей от неосознанного материнства порой не помогают ни уроки полового воспитания в школе, ни предостережения семьи. Мы пригласили в студию женщин, которые забеременели еще до своего совершеннолетия. И узнали, думали ли будущие молодые мамы об аборте, общаются ли они с отцами своих детей и как реагировали окружающие на беременного подростка.

 
 
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Пригласили в студию женщин, которые забеременели до 18 лет. И узнали, какой была реакция родителей и окружающих, думали ли они сделать аборт и как ранняя...
 
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