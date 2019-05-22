«Папа не разговаривал со мной два месяца». Женщины - о своей беременности до 18 лет

Источник материала: Tut.by

Ранняя беременность девушки-подростка — один из самых страшных кошмаров для многих родителей. Но уберечь дочерей от неосознанного материнства порой не помогают ни уроки полового воспитания в школе, ни предостережения семьи. Мы пригласили в студию женщин, которые забеременели еще до своего совершеннолетия. И узнали, думали ли будущие молодые мамы об аборте, общаются ли они с отцами своих детей и как реагировали окружающие на беременного подростка.