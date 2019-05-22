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Ермошина о молодёжных парламентах: «Деятельность во многих этих структурах очень формализована. Дети становятся молодыми бюрократами»

23.05.2019 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мнения о молодёжных парламентах высказали участники программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ирина Анатольевна, вот Вы знаете, что существует чёткий посыл на то, чтобы, в том числе и в парламент, пришли молодые люди.

Ермошина о молодёжных парламентах: «Деятельность во многих этих структурах очень формализована. Дети становятся молодыми бюрократами»

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Однозначно. Наша молодёжь инициативна, креативна, она движется вперёд, она хочет совершенствоваться. И она хочет себя реализовывать, в том числе, и в парламентской деятельности. И мы видим эти инициативы, мы видим созданные и уже работающие молодёжные парламенты, которые выполняют свою работу, и выполняют очень эффективно.

Ермошина о молодёжных парламентах: «Деятельность во многих этих структурах очень формализована. Дети становятся молодыми бюрократами»

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
В этом плане – вот выборы молодёжного парламента, когда уже старшеклассники голосуют в школах, это в определённом плане решает свою работу. К

сожалению, деятельность во многих этих структурах, потом, когда она создаётся – она очень формализована. Дети уже становятся молодыми бюрократами и не работают конкретно. Вот когда будут вот эти конкретные дела и конкретная идеология, вот тогда, наверное, они и будут выполнять ту роль, которую должны выполнять.

Люди в материале: Лидия Ермошина, Игорь Марзалюк, Ирина Старовойтова
 
 
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Новости Беларуси. Мнения о молодёжных парламентах высказали участники программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей...
 
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