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Ермошина о молодёжных парламентах: «Деятельность во многих этих структурах очень формализована. Дети становятся молодыми бюрократами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мнения о молодёжных парламентах высказали участники программы
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
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Ермошина о молодёжных парламентах: «Деятельность во многих этих структурах очень формализована. Дети становятся молодыми бюрократами»
Новости Беларуси. Мнения о молодёжных парламентах высказали участники программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей...
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