|
Самый мощный кроссовер Mercedes GLE получил 489-сильный V8 с гибридной системой
Источник материала: Tut.by
Mercedes расширяет гамму доступных модификаций «паркетника» GLE — речь идет о топ-версии GLE 580, которая оказалась мощнее «заряженного» варианта
Оснащается GLE 580 знакомым по флагманскому кроссоверу
GLE 580 штатно оснащен полным приводом, также для него доступна активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control — как и вспомогательный стартер-генератор, работает она от той же 48-вольтовой электросистемы и управляет отдельно каждым колесом.
Динамических характеристик GLE 580 мерседесовцы пока не раскрыли. Уже озвучена стоимость для американского рынка (от 76 800 долларов) и, скорее всего, за пределы США топ-версия GLE так и не попадет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Mercedes расширяет гамму доступных модификаций «паркетника» GLE - речь идет о топ-версии GLE 580, которая оказалась мощнее «заряженного» варианта GLE 53 под суббрендом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)