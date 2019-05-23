Самый мощный кроссовер Mercedes GLE получил 489-сильный V8 с гибридной системой

Источник материала: Tut.by

Mercedes расширяет гамму доступных модификаций «паркетника» GLE — речь идет о топ-версии GLE 580, которая оказалась мощнее «заряженного» варианта GLE 53 под суббрендом Mercedes-AMG.





Оснащается GLE 580 знакомым по флагманскому кроссоверу GLS четырехлитровым V8, который с помощью пары турбокомпрессоров развивает 489 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Бензиновая «восьмерка» дополнена системой EQ-Boost — это электрический довесок, работающий от сети с напряжением 48 вольт. Стартер-генератор выдает дополнительные 22 силы и 250 Нм, помогая при разгоне, также он может глушить и быстро запускать двигатель во время движения.





GLE 580 штатно оснащен полным приводом, также для него доступна активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control — как и вспомогательный стартер-генератор, работает она от той же 48-вольтовой электросистемы и управляет отдельно каждым колесом.





Динамических характеристик GLE 580 мерседесовцы пока не раскрыли. Уже озвучена стоимость для американского рынка (от 76 800 долларов) и, скорее всего, за пределы США топ-версия GLE так и не попадет.