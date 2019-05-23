Особый дар – видеть и запечатлевать прекрасное

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– Софья – гордость нашей гимназии. Девочка отлично учится, участвует во всевозможных школьных мероприятиях, отстаивает честь учреждения на районных олимпиадах по русскому языку – она обладательница двух дипломов I степени. Соня очень трудолюбива и старательна, прислушивается к советам, умеет четко ставить цели. Судя по тому, сколько у нее наград, можно с уверенностью сказать, что и в дальнейшем она будет упорно работать на результат, – охарактеризовала гимназистку заместитель директора по учебной работе Оксана Алисиевич. – Художественные работы ученицы впечатляют полетом фантазии и необычной подачей, заставляют задуматься. Соня любит искусство и с удовольствием использует различные техники, сочетает в творчестве реальное и неземное. Умиление вызывает красота и душевность изображаемых ею животных, поражают своей атмосферой пейзажи, приковывают взгляд точно переданные портреты и сочные

натюрморты.

Пообщавшись с Соней всего пару минут, понимаешь, что похвала девочки со стороны педагога обоснована. Активистка, отличница, умница и красавица, человек с неординарным мышлением, она успешна не только в рисовании.

– Мне очень близко выражение «Под лежачий камень вода не течет», поэтому стараюсь всегда быть активной и не упускать ни одной возможности проявить себя в учебе и творчестве, – рассказывает юная собеседница. – Я занимаюсь рисованием в художественной школе четвертый год. Моим первым наставником стала Наталья Ивановна Демидчик. Чуткий педагог старалась, чтобы ребята не только обретали навыки изобразительного искусства, но и раскрывались как личности. Она хорошо объясняла материал и делилась с нами своим опытом. Ася Сергеевна Житкова – мой второй преподаватель, который помогает развиваться дальше. Кстати, рисованием я занимаюсь и в школе под руководством учителя изобразительного искусства Ирины Александровны Кривенковой. Люблю рисовать скетчи и портреты цветными карандашами, лепить из глины, кататься на велосипеде, увлекаюсь квиллингом, нравится писать стихи. Среди них могу выделить произведения о любимом поэте Александре Сергеевиче Пушкине, об одноклассниках, временах года, семье, домашних животных. У меня есть сборник стихов с иллюстрациями, который я подготовила еще в начальных классах. Сюжеты для картин и поэтических строк мне подсказывает жизнь – все, что окружает и воодушевляет.

Одна из излюбленных тем в творчестве Сони – коты, и это немудрено. К братьям нашим меньшим в семье Ермаченок относятся с большой любовью и состраданием.

– У нас в квартире живут три кота и собака – ирландский глен оф имаал терьер по кличке Бублик. Рыжего кота Сему мы привезли из деревни. Выходили, отогрели, и он расцвел на глазах. Мусю, брошенную на произвол судьбы, мы увидели на скамейке. Маленький комочек лежал и жалобно мяукал. Сердце не позволило оставить котенка на улице одного. Кошку Бусю мы забрали у девочек в нашем дворе. Подростки насмехались и издевались над ней. Бублика мы тоже спасли от одиночества. Тяжело было смотреть на то, как преданный пес сидел на деревенской остановке и долго ждал хозяев. Когда он пришел к нам в очередной раз поесть, решили забрать его в Борисов, – делится воспоминаниями Соня.

Штрихи к портрету

Станет ли Софья в будущем художником, не берутся загадывать ни ее родители, ни педагоги. Главное, считают они, чтобы занималась любимым делом. Между тем девочка уверенно движется к своей цели: планирует успешно окончить гимназию и получить высшее образование. Ей хочется рисовать и создавать дизайн игр и самой программировать их. Но самая заветная мечта гимназистки – чтобы люди не болели, а все кошки и собаки, живущие на улице, обрели заботливых и любящих хозяев.

Фото Анастасии МАТЮШЕНКО