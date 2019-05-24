ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон полон решимости восстановить Нотр-Дам за пять лет

24.05.2019 22:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет, сообщают местные СМИ.

"Этот срок в пять лет - потенциально возможен. И это без ущерба качеству материалов и процессу строительных работ", - сказал французский лидер.

"Многие переживают относительно того, как будут осуществлены эти работы в такие сжатые сроки", - признал он.

Макрон заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен. При этом, по его словам, архитекторы должны будут проявить изобретательность при восстановлении собора и вдохновиться "тем, что сделал Виолле-ле-Дюк", который в 19-м веке воздвиг этот шпиль.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семейный фестиваль пройдет в Борисове 8 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика