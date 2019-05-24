Семейный фестиваль пройдет в Борисове 8 июня

Источник материала: Интерфакс

8 июня в Борисове пройдет большой городской фестиваль “Здравушка-милк. Арт”. К участию в празднике приглашают всех жителей и гостей Беларуси. Вход свободный.



Начнется фестивальный день с благотворительного забега в помощь Детскому социальному приюту города Борисова, затем запланирован мотозаезд. А уже с 12 праздник развернется в парке Горького: там заработают бесплатные интерактивные зоны с мастер-классами, открытые театральные площадки, фотозоны. Кстати, особенно понравится здесь малышам. Их будут ждать сухой бассейн, картонные лабиринты, надувные горки, а также забег ползунков.

Ведущим фестиваля будет телеведущий Денис Курьян, гостей порадуют своим выступлением певица Анна Шалютина и группа Yogurt Band. А хедлайнером события станет популярная отечественная рок-группа “Без билета”.



