|
Семейный фестиваль пройдет в Борисове 8 июня
Источник материала: Интерфакс
8 июня в Борисове пройдет большой городской фестиваль “Здравушка-милк. Арт”. К участию в празднике приглашают всех жителей и гостей Беларуси. Вход свободный.
Ведущим фестиваля будет телеведущий Денис Курьян, гостей порадуют своим выступлением певица Анна Шалютина и группа Yogurt Band. А хедлайнером события станет популярная отечественная рок-группа “Без билета”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня в Борисове пройдет большой городской фестиваль “Здравушка-милк. Арт”. К участию в празднике приглашают всех жителей и гостей Беларуси. Вход свободный.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)