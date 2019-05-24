ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семейный фестиваль пройдет в Борисове 8 июня

24.05.2019 22:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

8 июня в Борисове пройдет большой городской фестиваль “Здравушка-милк. Арт”. К участию в празднике приглашают всех жителей и гостей Беларуси. Вход свободный.

Семейный фестиваль пройдет в Борисове 8 июня
Начнется фестивальный день с благотворительного забега в помощь Детскому социальному приюту города Борисова, затем запланирован мотозаезд. А уже с 12 праздник развернется в парке Горького: там заработают бесплатные интерактивные зоны с мастер-классами, открытые театральные площадки, фотозоны. Кстати, особенно понравится здесь малышам. Их будут ждать сухой бассейн, картонные лабиринты, надувные горки, а также забег ползунков.

Ведущим фестиваля будет телеведущий Денис Курьян, гостей порадуют своим выступлением певица Анна Шалютина и группа Yogurt Band. А хедлайнером события станет популярная отечественная рок-группа “Без билета”.

Семейный фестиваль пройдет в Борисове 8 июня

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня в Борисове пройдет большой городской фестиваль “Здравушка-милк. Арт”. К участию в празднике приглашают всех жителей и гостей Беларуси. Вход свободный.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер минского «Динамо» поблагодарил игроков, которые не получают зарплату, но продолжают играть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика