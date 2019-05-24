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Милиция ищет возможных свидетелей преступления в «Радуге»

25.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности мужчин, которые могли стать свидетелями правонарушения, произошедшего 26 апреля в торговом центре «Радуга».

Если вы узнали людей на фотографиях или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: +375(29)679-75-23, +375(29)279-75-23.

Милиция ищет возможных свидетелей преступления в «Радуге»

Милиция ищет возможных свидетелей преступления в «Радуге»

Милиция ищет возможных свидетелей преступления в «Радуге»

Милиция ищет возможных свидетелей преступления в «Радуге»

Милиция ищет возможных свидетелей преступления в «Радуге»


ОУР Слуцкого РОВД

 
 
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности мужчин, которые могли стать свидетелями правонарушения, произошедшего 26 апреля в торговом центре...
 
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