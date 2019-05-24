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Милиция ищет возможных свидетелей преступления в «Радуге»
25.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности мужчин, которые могли стать свидетелями правонарушения, произошедшего 26 апреля в торговом центре «Радуга».
Если вы узнали людей на фотографиях или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: +375(29)679-75-23, +375(29)279-75-23.
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности мужчин, которые могли стать свидетелями правонарушения, произошедшего 26 апреля в торговом центре...
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