Брестское «Динамо» и «Неман» после окончания спора за Савицкого объявили об открытии футбольной академии

Источник материала: Tut.by

25 мая, перед началом матча «Динамо-Брест» — «Неман» руководители двух клубов, которые год вели непримиримый юридический спор по поводу перехода Павла Савицкого , объявили о сотрудничестве, а также об открытии филиала академии «Динамо-Брест» в Островце, сообщает телеграм-канал ФК «Неман».



Александр Зайцев и Иван Ворсович. Фото: telegra.ph/fcdbneman

Александр Зайцев (руководитель «Динамо-Брест»):

— Мы хотели бы высказаться о будущем, а это в первую очередь дети. Брестское «Динамо» в свое время анонсировало желание создать филиал академии на северо-западе нашей страны. Мы обращались в Островецкий райисполком, чтобы нам разрешили открыть там второй филиал академии. Хочется отметить, что мы активно сотрудничаем с футбольным клубом «Неман» и благодарим за оказанное содействие. Оно действительно было весомым.

Иван Ворсович (председатель «Немана»):

— В свою очередь я считаю правильным, что мы совместно начали развивать данное направление. В Гродненской области 11 спортивных школ и нет ничего плохого в том, что появится 12-я. Здоровая конкуренция для детей — это то, чему нужно уделять внимание. И делать это так, как футбольный клуб «Динамо-Брест». Финансовые потоки не позволяют медиативно и с таким широким размахом это делать.

На следующей неделе в Гродненскую область приезжает председатель федерации футбола. Хотим доложить, что двигаемся и в нашем с «Динамо-Брест» совместном направлении, плюс у нас есть перспективный проект и спонсор, который готов потратить около миллиона долларов на строительство инфраструктуры в Волковыске. Думаю, этот совместный проект позволит нам в будущем не допускать нюансов с игроками и договариваться. Также давайте подумаем о тех детях, которые будут заниматься в хороших условиях и поспособствуют развитию белорусского футбола.

Александр Зайцев («Динамо-Брест»):

— Хотелось бы добавить по поводу Волковыска. Это талантливый район, в нашей команде двое ребят оттуда — Макс Витус и Олег Веретило. Действительно, история с Павлом Савицким наделала много шума. Та архитектура, которую мы запланировали и закрепили в нашем с ФК «Неман» договоре, позволит оптимально распределять подготовленных детей, чтобы было полезно и Гродненской области, и белорусскому футболу, и нам, как инвесторам. Порой надо быть выше определенных обстоятельств.

Был заключен договор, в котором заложили принцип распределения подготовленных игроков. Мы являемся двумя командами, которые имеют приоритетное право на подписание этих футболистов. Детали будут доработаны. Изначально мы закладываем механизм сотрудничества между клубами, чтобы любые ситуации по будущим трансферам изначально отталкивались от договорной базы и проходили цивилизованно, без конфликтов. На этом примере мы хотим продемонстрировать, что у белорусских клубов есть потенциал двигаться в общую семью на благо всего нашего футбола.