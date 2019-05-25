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Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Буквально на прошлой неделе говорили о настоящем и будущем белорусского легпрома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У концерна «Беллегпром» новый руководитель – Татьяна Лугина. Во время назначения глава государства говорил о необходимости создания равных условий работы в сфере легкой промышленности для всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. Чтобы можно было честно конкурировать.
Последние несколько лет в список конкурентов стремительно ворвались магазины секонд-хенд. Да, можно не соглашаться и говорить, что конкуренция не прямая – мол, где новая одежда, а где уже бывшая в употреблении? Но, судя по тому, сколько магазинов открылось и какие очереди стоят после завоза очередной партии товара, не всё так однозначно.
На этих кадрах не акция протеста и не экстренная эвакуация. Молодые люди на видео в самом разгаре шопинга. Магазин одежды секонд-хенд в Гродно собрал очередь еще вечером, накануне открытия.
А это уже столичный штурм секонда в Каменной Горке.
Обещанные скидки и подарки первым покупателям сработали. Впрочем, методика модной халявы – один из главных принципов работы бизнеса «вторых рук».
Этому секонду в самом центре Могилева чуть больше двух лет. Клиентов много даже в будний день. И каждый наизусть знает, во сколько сегодня обойдется килограмм нового гардероба.
Марина Вайгачева, заведующий магазином:
Елена Телякова:
Эта сумма – далеко не предел покупательских возможностей. Средний чек, по нашим наблюдениям, ниже 70 рублей не опускается. Где же обещанная выгода? Как оказалось – в количестве. Один заход может обеспечить клиента десятком обновок.
Юлия Костюк, психолог:
Обратить внимание стоит и на географию секонд-бутиков. За последние несколько лет она значительно расширилась. Из регионов тонны европейской одежды перебрались в столицу.
Ксения Худолей, корреспондент:
Конкуренция в сфере б/ушной моды сейчас возросла до предела. Причем, чтобы удержать постоянных клиентов и привлечь новичков, часто выбирают не совсем честные способы.
Самый простой из них – подмена понятий. Игра слов, которая может незаметно опустошить карман доверчивого стиляги, – хорошо продуманный психологический ход.
Есть и другие бизнес-хитрости. Например, современный тренд одеваться в пусть чужие, но брендовые вещи оказывает продавцам неоценимую услугу. Хайп вокруг узнаваемых логотипов на б\ушной одежде подпитывают интернет-блоггеры.
В социальных сетях сотни пошаговых инструкций, как дешево и стильно одеться в магазинах секонд-хенд.
Мария Данильчик, специалист по продвижению товара:
Юлия Костюк:
Привоз в 700 килограммов раскупают за две недели. Такой объем заказа для продавцов – привычная практика. Товар, который покупатель видит на полках, в свое время покинул гардероб европейских стиляг.
Впрочем, ничего опасного для человека одежда секонд-хенд в себе не несет. За исключением внутреннего конфликта: покупать стыдно, носить – нет.
Андрей Карпунин, председатель клуба финансовых директоров:
Впрочем, для отечественного легпрома ни сетевые марки, ни единичные торговые точки секонд-хенд угрозы не представляют. Переживать стоит владельцем магазинов масс-маркет. По прогнозам международных аналитических компаний, к 2028 году рынок перепродаж в доходах обгонит сегмент на 40 миллиардов рублей.
Конкурировать с продавцами дешевой б\у одежды белорусским производителям помогает ставка на качество. А нынешняя популярность сегмента, уверенны специалисты, с развитием национальной экономики постепенно снизится.
Андрей Карпунин:
А пока «вторыми руками» готовы стать и молодежь, и более чем обеспеченные модники, и те, кто просто вынужден экономить. Копнуть поглубже и понять, почему нас так привлекает выгода с чужого плеча, никто не спешит. А если груды чужих вещей беспрерывно пополняются и мы идем на поводу у секонд-моды, значит, это кому-нибудь нужно.
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Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?
Новости Беларуси. Буквально на прошлой неделе говорили о настоящем и будущем белорусского легпрома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У концерна...
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