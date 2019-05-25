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Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

26.05.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Буквально на прошлой неделе говорили о настоящем и будущем белорусского легпрома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У концерна «Беллегпром» новый руководитель – Татьяна Лугина. Во время назначения глава государства говорил о необходимости создания равных условий работы в сфере легкой промышленности для всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. Чтобы можно было честно конкурировать.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Последние несколько лет в список конкурентов стремительно ворвались магазины секонд-хенд. Да, можно не соглашаться и говорить, что конкуренция не прямая – мол, где новая одежда, а где уже бывшая в употреблении? Но, судя по тому, сколько магазинов открылось и какие очереди стоят после завоза очередной партии товара, не всё так однозначно.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

На этих кадрах не акция протеста и не экстренная эвакуация. Молодые люди на видео в самом разгаре шопинга. Магазин одежды секонд-хенд в Гродно собрал очередь еще вечером, накануне открытия.

А это уже столичный штурм секонда в Каменной Горке.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Обещанные скидки и подарки первым покупателям сработали. Впрочем, методика модной халявы – один из главных принципов работы бизнеса «вторых рук».

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Этому секонду в самом центре Могилева чуть больше двух лет. Клиентов много даже в будний день. И каждый наизусть знает, во сколько сегодня обойдется килограмм нового гардероба.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Марина Вайгачева, заведующий магазином:
Привлекает покупателей то, что у нас на вес. Плюс идет снижение цены ежедневно. Некоторые брезгуют: как стирать ее, что нужно добавить, чтобы этот запах ушел. Некоторые забегают, даже молодые женщины, покупают и сразу могут переодеться.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Елена Телякова:
Я практически всегда одеваюсь в секонде. У меня очень высокий сын, найти ему что-то очень трудно. Кроме того, у него большой размер. В среднем я трачу на секонд рублей 100 в месяц.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Эта сумма – далеко не предел покупательских возможностей. Средний чек, по нашим наблюдениям, ниже 70 рублей не опускается. Где же обещанная выгода? Как оказалось – в количестве. Один заход может обеспечить клиента десятком обновок.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Юлия Костюк, психолог:
Стимулирование покупок – это распространенная сейчас история. Она очень здорово играет на такой теме, как зависимость и зависимое поведение. Если провести прямую связь, то мы можем выйти к такой теме, как шопоголизм. Это, кстати, довольно тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Обратить внимание стоит и на географию секонд-бутиков. За последние несколько лет она значительно расширилась. Из регионов тонны европейской одежды перебрались в столицу.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Ксения Худолей, корреспондент:
Спрос, безусловно, порождает предложение. Чтобы обновить гардероб, теперь не нужно ехать на окраины. Секонд-хенды на центральных улицах давно не редкость. Знакомые вывески попадаются на глаза и, кажется, становятся привычными.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Конкуренция в сфере б/ушной моды сейчас возросла до предела. Причем, чтобы удержать постоянных клиентов и привлечь новичков, часто выбирают не совсем честные способы.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Самый простой из них – подмена понятий. Игра слов, которая может незаметно опустошить карман доверчивого стиляги, – хорошо продуманный психологический ход.

Юлия Костюк:
Когда он слышит слово, у него возникает сразу какой-то образ. У слова «секонд-хенд» есть четкий перевод и значение. В русском языке – это вторые руки, с чьего-то плеча. Одежда из Европы – это совершенно другой образ. Это что-то качественное, модное. Продавцы это делают целенаправленно, они осознают то, что люди, зная, что такое секонд-хенд, сталкиваются с внутренним сопротивлением.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Есть и другие бизнес-хитрости. Например, современный тренд одеваться в пусть чужие, но брендовые вещи оказывает продавцам неоценимую услугу. Хайп вокруг узнаваемых логотипов на б\ушной одежде подпитывают интернет-блоггеры.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

В социальных сетях сотни пошаговых инструкций, как дешево и стильно одеться в магазинах секонд-хенд.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Мария Данильчик, специалист по продвижению товара:
Очень сильно разнятся наши клиенты: от студентов, которые прибегают и выкупают все наши бренды, до людей старшего поколения, которым нужно просто недорого одеться. Могут также быть известные актеры.

Юлия Костюк:
Это последствие нашего инстаграмного мира, соцсетей, там, где жизнь показана красивой, успешной. Нам очень хочется в эту жизнь, а одежда – это самый простой способ показать свою принадлежность определенной группе. Жадность. Такое желание себя насытить чем-то психологически. Мы же когда видим, что немного стоит, значит, я могу купить себе больше и больше.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Привоз в 700 килограммов раскупают за две недели. Такой объем заказа для продавцов – привычная практика. Товар, который покупатель видит на полках, в свое время покинул гардероб европейских стиляг.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Впрочем, ничего опасного для человека одежда секонд-хенд в себе не несет. За исключением внутреннего конфликта: покупать стыдно, носить – нет.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Андрей Карпунин, председатель клуба финансовых директоров:
Основные потоки этих вещей раньше оседали в других странах. Высвободившийся объем, эти тысячи тонн одежды направляются на другие рынки, в том числе на рынки Беларуси, Украины и России. Очень много стран в мире борются с секонд-хендом: закрывают границы, вводят запреты. В Беларуси мы ориентируемся не только на национальное законодательство, еще мы ориентируемся на законодательство ЕАЭС и мы связаны обязательствами в рамках нашего вступления в ВТО. А это один из пунктов – свобода торговли,в том числе свобода торговли б/ушными предметами.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Впрочем, для отечественного легпрома ни сетевые марки, ни единичные торговые точки секонд-хенд угрозы не представляют. Переживать стоит владельцем магазинов масс-маркет. По прогнозам международных аналитических компаний, к 2028 году рынок перепродаж в доходах обгонит сегмент на 40 миллиардов рублей.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Конкурировать с продавцами дешевой б\у одежды белорусским производителям помогает ставка на качество. А нынешняя популярность сегмента, уверенны специалисты, с развитием национальной экономики постепенно снизится.

Последствие инстаграмного мира. Кто покупает одежду секонд-хенд, и кому выгодна мода с чужого плеча?

Андрей Карпунин:
Это нужно перерасти. Все страны мира через это проходят. С ростом нашего потребительского внимания и вкуса это всё уйдет на задворки.

А пока «вторыми руками» готовы стать и молодежь, и более чем обеспеченные модники, и те, кто просто вынужден экономить. Копнуть поглубже и понять, почему нас так привлекает выгода с чужого плеча, никто не спешит. А если груды чужих вещей беспрерывно пополняются и мы идем на поводу у секонд-моды, значит, это кому-нибудь нужно.

Люди в материале: Марина Вайгачева, Елена Телякова, Юлия Костюк, Мария Данильчик, Андрей Карпунин
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Буквально на прошлой неделе говорили о настоящем и будущем белорусского легпрома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У концерна...
 
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