Источник материала: Новости Волковыска

По оперативным данным ОСВОД о несчастных случаях с людьми на водах с начала года в Республике Беларусь от утопления погибло 84 человека, в том числе 9 несовершеннолетних.

Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, находилось 25 человек.

Спасено 38 человек, в том числе 3 несовершеннолетних.

За этот же период в Гродненской области утонуло 8 человек Один случай зафиксирован в минувшую пятницу в Волковысском районе - на р. Нетупа, при падении в воду утонула 50-летняя женщина.

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