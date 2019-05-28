Главный тренер «Челси» в бешенстве покинул тренировку команды перед финалом Лиги Европы в Баку

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул занятие команды перед финалом Лиги Европы против лондонского «Арсенала» в Баку, сообщает Eurosport.ru .



Фото: Reuters

Видео инцидента опубликовал BT Sport. Сарри остался недоволен перепалкой между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Итальянского коуча выбесило поведение игроков, и он покинул тренировку, а перед уходом с поля швырнул и пнул свою синюю кепку.

Tempers fraying in the Chelsea camp? Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd — Football on BT Sport (@btsportfootball) 28 мая 2019 г.

В лагере «синих» царит не самая благоприятная атмосфера?

Финал Лиги Европы состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая, начало игры — в 22.00 по минскому времени.