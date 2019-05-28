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Главный тренер «Челси» в бешенстве покинул тренировку команды перед финалом Лиги Европы в Баку

29.05.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул занятие команды перед финалом Лиги Европы против лондонского «Арсенала» в Баку, сообщает Eurosport.ru.


Фото: Reuters

Видео инцидента опубликовал BT Sport. Сарри остался недоволен перепалкой между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Итальянского коуча выбесило поведение игроков, и он покинул тренировку, а перед уходом с поля швырнул и пнул свою синюю кепку.

В лагере «синих» царит не самая благоприятная атмосфера?

Финал Лиги Европы состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая, начало игры — в 22.00 по минскому времени.

 
 
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул занятие команды перед финалом Лиги Европы против лондонского «Арсенала» в Баку.
 
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