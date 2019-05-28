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Главный тренер «Челси» в бешенстве покинул тренировку команды перед финалом Лиги Европы в Баку
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул занятие команды перед финалом Лиги Европы против лондонского «Арсенала» в Баку, сообщает
Видео инцидента опубликовал BT Sport. Сарри остался недоволен перепалкой между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином. Итальянского коуча выбесило поведение игроков, и он покинул тренировку, а перед уходом с поля швырнул и пнул свою синюю кепку.
В лагере «синих» царит не самая благоприятная атмосфера?
Финал Лиги Европы состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая, начало игры — в 22.00 по минскому времени.
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинул занятие команды перед финалом Лиги Европы против лондонского «Арсенала» в Баку.
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