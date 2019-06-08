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Как будет развиваться нефтехимическая отрасль Беларуси? Подводим итоги визита Александра Лукашенко на «Нафтан»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будет экономика – будет государство. Будет экспорт – будет экономика. Вот такое замысловатое на первый взгляд кольцо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но если чуть подробнее вникнуть в теорию того, что вкладывается в понятие «страна с открытой экономикой» (Беларусь как раз такое государство), то сложного здесь ничего нет. Чтобы развиваться, нужно продавать минимум 70 %, а лучше больше, от того, что производится. Внутренний рынок компактный, собственных ресурсов недостаточно – значит, расчет на экспорт.
Лукавить не будем: существенную долю в белорусском экспорте составляют нефтепродукты. По итогам 2018 года мы продали товаров почти на 40 миллиардов долларов, и около 7,5 из них – нефтепродукты.
Исходя из цифр, стоит ли говорить, что нефтепереработка (наравне с поставками калийных удобрений) – стратегическая для страны отрасль? Ее эффективность напрямую зависит от объема переработанной нефти и глубины переработки. То есть сколько готового продукта получается из сырья, и насколько разнообразна продуктовая линейка.
В 2018 году на Мозырском НПЗ глубина переработки составила 78 %, на «Нафтане» – 72 %. В то время как на европейских заводах – 95 %, в США и вовсе 97 %. Выход один – модернизация заводов. И все необходимые решения были приняты, государство выполнило все обязательства. Цена вопроса – более 2 миллиардов долларов. Оба проекта на завершающей стадии.
На контроле ситуацию держит лично Президент. Александр Лукашенко на неделе посетил новополоцкий «Нафтан». Но обсуждали, конечно, не только нефтепереработку. Подробнее о рабочей поездке главы государства – корреспондент Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, корреспондент:
«Нафтан» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе, поставляющий на внешний рынок 60 % продукции. Во многом от его успеха зависит стабильность и развитие всей области. Предприятие – половина промышленности Витебского региона. Как только комплекс начинает «покачивать», реагируют показатели по всему региону. От зависимости в теории хотят уйти, но для практики нужна стратегия.
Увеличить потенциал предприятию помогут крупные инвестиции. В проект модернизации «Нафтана» уже вложили немаленькие деньги.
Вот эту «паутину» из 5000 километров труб на почти 3 гектарах земли нефтехимики называют сердцем НПЗ. Установка первичной переработки – уникальная АТ-8. Именно сюда попадает сырье, и здесь же делится на фракции. Ей под силу перерабатывать 750 тонн в час, а глобально – 6 миллионов тонн в год.
Артем Дудник, заместитель начальника производства по первичной переработке ОАО «Нафтан»:
Сейчас у установки «нефтяной детокс». Голодать приходится от безысходности – из-за грязной российской нефти: на диету АТ-8 посадили, боясь залить яд в организм. Запустить систему готовы в любой момент, как только решится вопрос с инцидентом.
– Мозырь у нас захлебнулся относительно, а «Нафтан»?
Сумму ущерба пострадавшим специалисты еще подсчитывают и вслух конкретные цифры не озвучивают. Наверняка, речь о сотнях миллионов долларов. Но ясно, что вопрос решать нужно по справедливости. Лишнего мы не просим.
С модернизацией здесь и так каждый рубль под счет. О финансовой нагрузке говорят. С работой не в полную мощность в условиях нехватки сырья завод потерял значительную прибыль.
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Воплощение этого амбициозного проекта – важное событие не только в масштабах завода, но и всей страны. Президенту показали комплекс замедленного коксования, который объединит цепочку из пяти установок. Так на предприятии начнут получать совершенно новые продукты – нефтяной кокс и элементарную серу. А еще повысят глубину переработки до 90 % и избавятся от образующихся в процессе тяжелых остатков.
Юрий Паршонок, заместитель генерального директора – руководитель дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту ОАО «Нафтан»:
Монтаж коксовых барабанов. Специально привлекались грузоподъемные механизмы, которых на территории Евразии только два, для того, чтобы их смонтировать.
Специалисты подсчитали, что инвестиции окупятся через 4-7 лет. Спрос на продукцию будет. К примеру, нефтяной кокс используют в качестве топлива в цементной промышленности и в энергетике. А в миксе он пригодится в металлургии.
К каждому элементу всей цепочки переработки на «Нафтане» пристальное внимание. К качеству нефти – особый подход, все же это вопрос репутации всей страны. Нефтепереработчики проверяют и после нефтедобытчиков. Здесь пять собственных лабораторий. Каждая с точностью оценивает нефть и выпущенные продукты.
Сергей Сушко, начальник центральной лаборатории ОАО «Нафтан»:
В качестве белорусского никто не сомневается. Кстати, сами мы в год добываем около 2 миллионов тон нефти. Чуть позже на совещании Президент просил об этом не забывать: добыча своего сырья – тоже перспектива.
Но одно дело добывать и перерабатывать, совсем другое – продавать выгодно.
Чтобы прилично жить, надо прилично зарабатывать и не упускать свой шанс. У белорусов с коммерческой жилкой пока что проблемы.
Добиваться хороших результатов механизмы и конструкции сами по себе не могут, ко всему должна приложиться рука человека. Сегодня на «Нафтане» работают более 10 тысяч человек.
С ними Президент после совещания общался о комфорте жизни – развитие социальной инфраструктуры нельзя прекращать, для завода это небольшая нагрузка. А еще о мировом шторме, слухах. Президент заверил: продавать стратегические предприятия никто не будет.
Как бы там ни было, мы в любом случае «за» свои интересы не в ущерб кому-то.
Со специализацией нефтеперерабатывающих предприятий определимся: скорее всего, за заводом в Мозыре – топливное направление, за Новополоцком, помимо топливного, – развитие нефтехимии. И не менее главное – рынки сбыта. «Памяркоўным» белорусам придется включать в себе на полную мощь функцию предприимчивости.
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Как будет развиваться нефтехимическая отрасль Беларуси? Подводим итоги визита Александра Лукашенко на «Нафтан»
Новости Беларуси. Будет экономика – будет государство. Будет экспорт – будет экономика. Вот такое замысловатое на первый взгляд кольцо, сообщили в программе...
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