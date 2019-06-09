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В белорусских Поставах прошел фестиваль народной музыки

10.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

30-й международный фестиваль народной музыки «Звенят цимбалы и гармонь», соединивший песни-пляски и современный фолк, прошел в белорусских Поставах. На празднике побывала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Фестиваль – это музыканты из семи стран, десятки концертов и театрализованные представления, балтийские, закавказские и славянские мотивы. Так, коллектив из Брестской области на фестиваль привез «наiгрышы» – импровизации собственного сочинения. Новые мелодии у виртуозов рождаются прямо перед выступлением.

«Я очень рада играть с такими классными музыкантами. Это мое. И невозможно уйти из народной музыки, невозможно оторваться от этих прекрасных инструментов. Мы продолжаем эти традиции, которые такие классные. Это душу лечит. Радует», – рассказала руководитель ансамбля народной музыки «Народныя музыкi» Светлана Соловей.

Местные музыканты соперничали с коллективами из стран Балтии, Польши и России. Танцы горцев «Солнечной Грузии» прошли вне конкурса и вне конкуренции. На фестиваль ансамбль приехал не в полном составе, потому что боялись, что поставская сцена не вместит всех участников. Но это не помешало артистам взорвать зал.

«Белорусы нас всегда тепло принимают, поэтому нас нравится здесь выступать. Для нас это шанс показать свою культуру. Очень приятно, что белорусы близки к нашей культуре и принимают нас с распростертыми объятьями», – отметила руководитель ансамбля грузинского танца «Солнечная Грузия» Диана Дороселия .

Победителями фестиваля стали литовские музыканты. Но это скорее формальность, ведь всех участников встречали тепло, и каждый коллектив получил благодарность за сохранение национальных традиций. После конкурса петь и танцевать продолжили на улицах города. Здесь же обосновался город мастеров.

Музыканты из разных стран приезжают сюда уже 30 лет. В этом году фестиваль совпал с юбилеем города. Круглую дату по традиции отметили в кругу друзей – с угощеньями, плясками и песнями. За 30 лет на Международном фестивале народной музыки в Поставах выступили 600 творческих коллективов из 20 стран мира.



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Музыканты из семи стран дали десятки концертов и театрализованных представлений, «Звенят цимбалы и гармонь» проходит в городе уже 30 лет.
 
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