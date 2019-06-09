Итоги учебного года: студия «Хобби-style»

Источник материала: Новости Дзержинска

Студия «Хобби-style» под руководством Елены Сергеевны Лобозевой подвела итоги учебного года выставкой работ учащихся.

В течение учебного года учащиеся студии «Хобби-style» под руководством Елены Сергеевны Лобозевой знакомились с современными техниками декоративно-прикладного творчества, создавали сувениры из фоамирана, кожи, гофрированний бумаги, газетных трубочек: кошельки, цветы, игрушки, вазы... В общем, творили так, как видели мир вокруг себя.

По итогам учебного года создана выставка работ учащихся, были приглашены их друзья и родители. Елена Сергеевна вручила ребятам благодарственные письма, а также поделилась перспективами, которые откроются перед юными творцами в следующем учебном году.











